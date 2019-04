Ofrecen $ 50 millones por responsables de disturbios en Univalle

Tras los disturbios registrados el pasado miércoles dentro y fuera de la Universidad del Valle, en el sur de Cali, el secretario de Seguridad, Andrés Villamizar, anunció la suma de 50 millones de pesos como recompensa por información que permita encontrar a los responsables de estos hechos que dejaron también la muerte de Johnny Rodríguez, de 32 años.

Johnny, de quien se sabe había pasado por tres carreras en dos universidades, se encontraba en las manifestaciones que se realizaron como protesta por la muerte de Jhonatan Landines el pasado 21 de marzo en zona rural de Dagua, Valle, mientras se encontraba reunido con miembros de la minga indígena para unas concentraciones en la vía al mar.

Durante las manifestaciones, los participantes arengaban diferentes consignas en apoyo a la minga en el Cauca.



Entre allegados de Rodríguez, se dice que hace un tiempo no participaba en estas manifestaciones, pero estaba en el campus de Univalle, en el sector de Meléndez, cuando un explosivo le habría estallado cerca de sus brazos y rostro.



El trágico desenlace de la protesta llevó al consejo superior de la universidad a declarar la suspensión de actividades durante 48 horas.



Andrés Villamizar dijo que durante las manifestaciones también se registró un intento de quema de un bus del sistema MIO, el lanzamiento de una papa bomba en la puerta de un centro comercial y el uso de un ‘tatuco’ contra el helicóptero Halcón de la Policía.



Hacia las 3 de la tarde ocurrió una explosión en el interior del campus, según el comandante de la Policía Metropolitana, general Hugo Casas. Fue en el bloque D14, donde hay un auditorio, una oficina del sindicato de trabajadores y la cafetería. Colectivos estudiantiles no dejan de asegurar que esta habría sido una infiltración que dejó un muerto y cuatro heridos.



Autoridades dicen que pudieron ser papas bomba con pólvora negra llevadas por manifestantes. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, pidió a los estudiantes mantener la calma y denunciar.



Rodríguez murió al sufrir severas lesiones en los antebrazos, fractura de tibia y peroné de la pierna izquierda y desprendimiento de la otra extremidad. Había sido estudiante de la Universidad del Valle hasta el 2002 en los programas de filosofía y tecnología química; entre el 2009 y el 2013 estudió derecho en la Universidad Santiago de Cali. No tenía títulos, pero amigos le decían ‘Abogado’. Por un tiempo vivió en Chile y al regresar se asoció en un local de tatuajes. A la hora de su muerte no tenía requerimientos de la justicia.



Los lesionados son Juan Alberto Gómez, estudiante de estadística, quien sufrió lesiones en ojos y manos, llevado a la clínica Valle del Lili; allí también está Juan Esteban Bedoya.



En el Hospital Universitario del Valle están Juan Pablo Aponte, quien fue estudiante de Univalle, pero salió por un asunto disciplinario, con lesiones en ambas piernas y un brazo, y Sebastián Viáfara, que tiene lesiones leves, estudiante no activo.



La presidenta (e) de Metrocali, Íngrid Ospina, dijo que se afectó la movilidad de miles de personas por el cierre de dos estaciones y el desvío de seis rutas.



“Una cosa es la protesta y otra, los hechos de terror que hemos visto: ataques contra el MIO, utilización de patinetas de uso público para la protesta y destrucción de las mismas; incluso, ataques contra el Esmad”, dijo Villamizar.

CALI