Oficial de Policía y fiscal pasaron susto en ascensor en Cali

Un oficial de Policía, dos agentes y un fiscal se quedaron encerrados dentro de un ascensor en la sede de la Fiscalía, en el centro de la capital del Valle. El equipo se frenó en su avance a pisos superiores. Los Bomberos debieron intervenir.

A las 8:14 de la mañana fue reportada una emergencia de varias personas en un ascensor del edificio donde funcionan dependencias de la Fiscalía General de la Nación, en la calle 10 No 5-77, diagonal a la Plazoleta de la Gobernación del Valle.



Los Bomberos enviaron una máquina de rescate con cuatro socorristas y una ambulancia con dos paramédicos.



Diego Escobar Cuéllar, directivo de la Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial (Asonal), dijo que a esa hora falló uno de los elevadores y quedaron encerrados un oficial de la Policía con su personal de seguridad y un fiscal.



Los ocupantes del equipo de transporte vertical se percataron de la falla de un botón que no se accionaba. La alarma empezó desde ese momento, pero la llegada de ayuda permitió que se superara la situación.



"Ya lo habíamos informado en comunicado anterior y la Unidad Administrativa del Ente Investigador no ha actuado con diligencia y se siguen presentando incidentes y accidentes constantemente. Será que hay que esperar muertos en este edificio. Denunciamos la negligencia de la Fiscalía General de la Nación para atender este problema", dijo Escobar.



El pasado 15 de agosto el ascensor número 3 del Palacio de Justicia, en la carrera 10 con calle 13, centro de Cali, se desprendió y en la aparatosa caída murieron dos personas mientras que cuatro más sufrieron graves lesiones.



En ese episodio perdieron la vida Luis Alberto García y Álvaro León Barrios. La tragedia llevó a que estuviera cerrado el Palacio. Después de un largo debate se acordó el traslado de juzgados a tres edificaciones, para adelantar las obras necesarias en el sistema de ascensores.



El 29 de noviembre, el Concejo de Cali aprobó el proyecto de Acuerdo que establece como obligatoria la revisión general de los sistemas de transporte vertical en edificaciones y puertas eléctricas en la ciudad.