La obra del sur de Cali con 20 años de anuncios sin ser una realidad

En el Ejército ven viable la ampliación de la carrera 80 entre las calles 5 y 5B, una de las megaobras en el sur de Cali, tomando parte de un terreno del Batallón Pichincha.

Este fue uno de los anuncios de hace 20 años que en la siguientes alcaldías de Cali se siguió repitiendo con tono optimista al punto de que las obras empezaron y se esperaba entregarlas el 20 de abril de 2012.

Hoy, aunque se cuenta con el permiso del Ejército para utilizar un terreno de 1.200 metros cuadrados del Batallón Pichincha que colinda con el tramo sur de la ampliación de la 80, la obra ahora tiene otro frenazo y es un proyecto para el sistema masivo, un paso a desnivel en la calle Quinta.



Según el actual secretario de Infraestructura de Cali, Néstor Martínez, “los diseños de ampliación de la carrera 80 desde la calle Quinta hasta la avenida Circunvalar a la altura de la 83, una gran rotonda, ya están, estamos en proceso de revisión y teníamos contemplado en el presente año construirla, pero se nos presentó un inconveniente”.



Explicó que para el sistema de transporte masivo MIO se tiene un proyecto que se llevaría a cabo en la intersección de la calle Quinta con carrera 80 -una de las vías arterias de Cali-.



“Construir una intersección a desnivel y esperaríamos que ese proyecto quede en concreto para nosotros (Infraestructura de la ciudad) empezar las obras en la carrera 80", dijo el secretario Martínez.



El funcionario añadió: “Tenemos ya los permisos ante la Tercera Brigada, tenemos parte del presupuesto. Por lo tanto, esperamos que el próximo año, una vez definido el tema del sistema de transporte masivo a la altura de la 80, en el hundimiento, entraríamos a hacer la construcción en este tramo”.



Es que en el transcurso de estos 20 años, el permiso para utilizar ese terreno del Batallón, fue uno de los motivos que dilató los trabajos.

Los vecinos y la Junta de Acción Comunal han perdido la expectativa sobre la realización de esta obra que se quedó en promesas. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO



Aunque ambas partes, tanto el municipio como en el Batallón, informaban que las conversaciones avanzaban y que era posible ceder el lote de 1.200 metros cuadrados, finalmente, no pasó nada, segun vecinos. No hubo trabajos.



Es así que es una megaobra de eternas promesas que se dividió en cuatro tramos. Según informaciones de las anteriores alcaldías, en el primero, entre las calle 5 y 2B, se hicieron obras de acueducto en el costado norte. En ese tramo entraba la intervención del costado sur con el batallón.



El tramo dos, entre las calles 2B y 2ABis, correspondía a redes de servicios, espacio público y pavimento. El tres está entre la calle 2ABis y el kilómetro 1 más 100 metros. El tramo cuatro va del kilómetro 1 más 100 a la calle 1A oeste. Todos estos años también se dijo que el municipio iba a canjear con más seguridad al Batallón.



En la adquisición, la Alcaldía de hace seis años informó que la plata no se pagaría en efectivo.



Según esa Alcaldía, esos $ 2.250 millones de la época (2014) se darían como obras adentro del Batallón Pichincha.



Esas obras tenían que ver con brindar más seguridad al Cantón Nápoles con cerramiento y mejoras en garitas.



En 2014, en el Batallón Pichincha se mostraban herméticos frente al tema de ceder el terreno.



El Batallón Pichincha está dentro de las 214 hectáreas que conformaban la hacienda Nápoles.



El Batallón informó en los últimos cinco años que la obra no afectaba la Brigada, pero no hubo avances.



