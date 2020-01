'Inversión en los escenarios para los Panamericanos no será costosa’

El Valle del Cauca y Cali tienen el desafío de lucirse como anfitriones de más de 3 mil deportistas de 41 países en el 2021.

Es por ello que del 16 al 19 de febrero, en la visita de delegados de Panam Sports, el estamento internacional que promueve los Juegos Panamericanos Junior o Juveniles, la gobernadora Clara Luz Roldán, delegados del departamento, del Instituto del Deporte, la Educacion Física y la Recreación del Valle del Cauca (Indervalle) y de la Secretaría del Deporte de Cali mostrarán cómo están los escenarios y qué avances hay en inversión.



El gerente de Indervalle, Carlos Felipe López, le explicó a EL TIEMPO que el departamento se ganó la sede de esta justas para realizarlas en Cali, Yumbo, Calima-El Darién, Jamundí, Buga y se analiza en Palmira, porque son “unos juegos económicos”. Cuestan unos 30 millones de dólares (más de 100 mil millones de pesos); la Nación aporta la mitad. La otra se la dividen Cali y la Gobernación. Pero ya hay 2 millones de dólares de presupuesto (más de 6.700 millones de pesos).



El gerente López dijo que hay que hacer enlucimientos, pero reiteró que la inversión no sería costosa, como la de los Juegos Panamericanos, en Lima (Perú), el año pasado. Sin embargo, hay que hacer mejoras en las piscinas del escenario Hernando Botero O’byrne, de Cali, así como se mantiene la prioridad de cambiar las luces del estadio Pascual Guerrero, donde se haría la inauguración de estos Juegos con los que se espera dinamizar la economía regional.



Las luces son más que un reto, pensando también en la Copa América y en que Cali sea una subsede del Mundial de Fútbol Femenino en 2023.



¿Qué escenarios que necesitan inversión?



En el tema de clavados hay que hacer una inversión grande en las piscinas Hernando Botero O’byrne. Las plataformas están obsoletas y ya hoy hay una nueva norma internacional. Además, la tribuna del lado oriental presenta algunas filtraciones; tiene goteras y la piscina olímpica, de 50 metros, también tiene una filtración para subsanar.

El Patinódromo quedó listo y terminado el año pasado. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

En patinaje...



No tenemos que hacer inversión, porque acabamos de hacer el Patinódromo Mundialista con unos 3.900 millones de pesos, entre la Nación e Indervalle.



En el estadio Pascual, el problema es de luces...

Pero no solo para los Panamericanos Junior, sino para la Copa América. Además, tenemos que tener como 200 o 300 luces leds (son luces blancas), si queremos hacer un Mundial de Fútbol Femenino. Sobre esta propuesta estuvimos hablando con el presidente de la República (Iván Duque) para el 2023. Pero tenemos que llegar a casi 800 luces leds en el estadio. En Indervalle se harán los diseños de cómo deberían ir las luces hasta el 2023.



¿Qué otros escenarios en Cali para los Juegos?



Vamos a estar en el coliseo Miguel Calero con disciplinas de combate. Este es uno de los escenarios en muy buenas condiciones, como también lo está el Evangelista Mora, y los complejos deportivos Panamericanos y de San Fernando.



En Calima-El Darién...



Hay que construir la villa náutica para los deportes acuáticos. Para eso hicimos una alianza con Comfandi. que le interesa que los deportistas que vengan de otros países se alojen en su hotel. Toda la inversión del muelle náutico la hará Comfandi.



En Buga...



Allí vamos a tener boxeo. Allá hay que hacer una inversión en el Coliseo Central, sobre todo, en la cubierta porque tiene filtraciones. Podría costar, yo creo que no más de 2.000 millones de pesos y en Yumbo, la idea es tener pesas, esgrima y tenis de mesa en el coliseo Luis Javier Mosquera. Este escenario está recién terminado.



¿Qué pasa con Palmira?



Allá sería hockey sobre césped. Allí habría una inversión, porque el escenario no lo hay. Es uno de los temas, pues habría que empezar a construirlo.



¿Se alcanza a construir?



En ese tema tengo mis reservas. Diría que dentro de las posibilidades, buscar otro espacio donde se pudiera hacer hockey sobre césped. Podría ser en otro municipio o en las canchas Pedro Grajales, en Cali.

El coliseo Yuri Alvear para combates estará listo en febrero, según Indervalle. Foto: Indervalle

¿Y en Jamundí?



Allí tendremos judo en el coliseo de combate Yuri Alvear que estamos construyendo. Está para terminar el próximo 30 de febrero.



CALI