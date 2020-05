Crean grupo élite para desactivar las fiestas clandestinas en Cali

La Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali activó un grupo élite especial para detectar los sitios donde se ejecutan reuniones o fiestas clandestinas. Este nuevo grupo se suma a los cazainfractores de la cuarentena que inicialmente la Policía había conformado para detectar a aquellos pacientes con coronavirus que no acatan el aislamiento preventivo obligatorio.

De acuerdo con Carlos Rojas, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, se pretende intervenir a esos ciudadanos que transgreden lo establecido en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y en el Código Penal.



"Si encontramos un establecimiento que tiene sus documentos en regla pero está violando la norma del aislamiento preventivo obligatorio, vamos a poner el caso en conocimiento del Departamento Administrativo de Planeación Municipal para estudiar la suspensión del uso del suelo; en el caso de que se trate predios residenciales éstos podrían ser expropiados por violación a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional”, dijo el funcionario.



El grupo estará conformado por dos abogados y dos funcionarios del área operativa de la Secretaría de Seguridad y Justicia, quienes actuarán en tiempo real ante los llamados de la ciudadanía para atender directamente actividades como fiestas privadas, reuniones no autorizadas y otro tipo de acciones que estén vulnerando las medidas de cuarentena y otras establecidas en el marco de la emergencia sanitaria.



“Ellos actuarán fundamentalmente los días jueves, viernes, sábado y domingo y entregarán un reporte de inmediato a la autoridad competente para atender el requerimiento ciudadano. Si se trata de una fiesta, se coordinará con la Policía del cuadrante para contar con el apoyo necesario para intervenir estas situaciones a fin de reducir el nivel de irresponsabilidad que tienen estos ciudadanos que no están acatando las normas que se han venido promoviendo en la ciudad”, precisó el titular de Seguridad y Justicia de Cali.



El grupo está más vigilante, teniendo en cuenta que 38 personas fueron sorprendidas el fin de semana en un motel de la ciudad.



La semana pasada, el alcalde Jorge Iván Ospina llegó indignado a una vivienda en la zona del Paso del Comercio, en el nororiente de Cali, donde había una fiesta sexual con 20 hombres. Allí, el mandatario señaló molesto que la gente no quiere entender la gravedad del coronavirus en la capital del Valle del Cauca y cree que es un juego.



Así mismo, se detectaron otra veintena de fiestas. Solo durante el Día de la Madre hubo unas 100 reuniones sociales o fiestas. Entre el 25 y el 26 de abril, otra 106.



