Nuevos acuerdos terminan bloqueos por el agua en Puerto Tejada

El gobernador del Cauca, Óscar Campo, dio un plazo de 15 días para dar solución al problema del agua en Puerto Tejada que generó bloqueos de sus habitantes y afectaciones millonarias a más de 100 empresas en el norte de este departamento en los últimos cinco días.

El mandatario hizo parte de una nueva reunión con delegados de la Alcaldía de Puerto Tejada, además de empresarios y miembros de la Fuerza Pública, entre Policía y Ejército, para que se levante de una vez por todas las protesta. El jueves se habían suspendido los bloqueos, pues el día anterior hubo una primera reunión para buscar salidas y despejar las vías que mantuvieron sin ingresos a miles de trabajadores de más de 100 empresas en el norte de la región.



Ese mismo jueves volvieron los bloqueos a las principales vías de acceso y salidas de esta población de unos 60.000 habitantes. En esta nueva reunión sostenida ese día se establecieron compromisos a corto y mediano plazo.



¨Frente a los compromisos analizados en la mesa se llegó a la conclusión de que en 15 días se realizará una reunión técnica de líderes para verificar el cumplimiento de los compromisos de inspección en el terreno por parte de las prestadoras del servicio y la garantía del líquido en las resistencias¨, señaló el Comandante de la Policía del Cauca, coronel Fabio Alexánder Rojas.



El coordinador de la Zona Franca Permanente del Cauca, coronel Álvaro Calero Daza, dijo que para llegar a estos acuerdos, fue de vital importancia la intermediación del Gobernador del Cauca.



¨El Gobernador ya había autorizado el apoyo de 292.000 hombres del Esmad para controlar la situación, lo cual no fue necesario ya que las vías fueron desbloqueadas¨ , agregó el coordinador de la Zona Franca.



El coronel explicó que no en todos los barrios hay agua.



"El alcalde de Puerto Tejada puso carro tanques para abastecer las zonas donde no ha llegado el líquido. Se habla de que el agua ha llegado a un 65% a 80% de la población¨, agregó el oficial.



Erika Castro, administradora de la Zona Franca del Cauca, que agremia 33 empresas, las cuales ofrecen 5.500 empleos directos, dijo ya los cuatro parques industriales están operando en completa normalidad.



¨Ya todos los trabajadores regresaron a sus actividades¨, afirmó Castro.



¨Tuvimos apoyo de la policía y el ejército todo el tiempo. A los acuerdos se les debe hacer seguimiento para que no se presente la situación nuevamente¨, agregó.



El alcalde de Puerto Tejada acordó junto a los voceros de la protesta de la creación de un comité para hacer seguimiento permanente al servicio de acueducto con los operadores Earpa, Afrocaucana y Opsa, este último que maneja la bocatoma del municipio.



Se espera que los arreglos del acueducto afectados hace dos semanas por un derrumbe, debido a la creciente del río Paila, se reparen en el menor tiempo posible.



El último acuerdo firmado es el siguiente:



"Acta de compromisos reunión paro cívico por el suministro de Puerto Tejada, Cauca



Corto plazo



1. Atender el plan de contingencia en donde se proveerá el suministro de agua de manera ineficiente y se complementará esta falencia con la presencia de tanques cisternas hacia el municipio de Puerto Tejada, mientras dure la contingencia.



2. Una vez se empiece a suministrar el servicio con deficiencia se realizará una misión de verificación en todo el pueblo, que dé cuenta que se está suministrando el servicio. Esta estará conformada por defensoría del pueblo, ACONC la empresa prestadora del servicio, el personero municipal y la comunidad.



3. Se conformará un equipo de veeduría el cual tendrá componentes técnicos y sociales por parte de comunidad, empresas e instituciones en pro de verificar los compromisos.



A mediano plazo



4. Se utilizará la infraestructura instalada en el municipio por parte del acueducto regional el cual deberá garantizar el suministro del agua mientras se llega a una solución de fondo.



5. Que la mesa de acompañamiento técnico y operativo que representa la comunidad de Puerto Tejada en el cumplimiento de este seguimiento pueda proponer la creación de una empresa comunitaria de servicios públicos domiciliarios en asocio con operaciones de carácter oficiales como Earpa, Afrocaucana de Aguas, todo ello en el marco del derecho fundamental de la consulta previa libre e informada que tienen los Pueblos Afros, toda vez terminar con miras su prestación como operador transitorio, en pro de que no se vuelvan a presentar este tipo de dificultades por la empresa privada.



6. El departamento del Cauca, a través de ENCASERVICIOS se compromete a brindar asistencia técnica a la administración municipal de Puerto Tejada que se convertirán en los responsables en brindar la distribución de agua en todo el municipio.



7. El Ministerio Público monitoreará a las autoridades locales y regionales en el cumplimiento de dichos requisitos.



A largo plazo



8. El próximo lunes se realizará una reunión entre la alcaldía municipal de Puerto Tejada, Caloto, Villarrica, Padilla y Guachené, en tal espacio se propiciarán soluciones ante las dificultades tenidas por EARPA y las solicitudes.



9. La no judicialización de los líderes comunitarios y sociales que asumieron el liderazgo dentro del paro cívico de Puerto Tejada, y la prestación de seguridad si se requiere.



10. Realizar una revisión de los medidores para mirar el comportamiento de estos en los últimos días y garantizar el no pago del mes de diciembre de 2018, como compensación por la falta de servicio y que la alcaldía no pague el servicio.



11. Continuar con los empalmes en el barrio Villaclarita en un lapso de dos semanas por parte del contratista de face 2.



12. Emcaservicios suministra la tubería al municipio para los empalmes de distribución de agua a las veredas unidas.



13. Se levanta el paro cívico de común acuerdo con los líderes de cada sector y la comunidad se declara en asamblea permanente hasta tanto haya una solución definitiva.



En constancia se firma en Puerto Tejada a los 6 días del mes de diciembre".



POPAYÁN