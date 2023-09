El operador Blanco y Negro Masivo BYN informó que a partir de este 16 de septiembre se vio obligado a dejar parqueados 50 de sus vehículos en su patio.



Para las directivas de este concesionario, los buses "se encuentran en perfectas condiciones para prestar el servicio".

Sin embargo, según Blanco y Negro Masivo, la decisión fue tomada por Metrocali en la tarde del viernes y señala que "los vehículos deben ser sacados de la operación porque aún no se les ha realizado el overhaul, es decir, la revisión general que se realiza cada cierto tiempo".



(Lea también: Horror en Palmira: hallan cadáver de una mujer en carrito de supermercado)

Los vehículos deben ser sacados de la operación porque aún no se les ha realizado el overhaul, es decir, la revisión general que se realiza cada cierto tiempo. FACEBOOK

TWITTER

“La única razón para que no tener listo el overhaul de nuestra flota es porque Metro Cali nos adeuda $ 36.000 millones”, dijo Eduardo Bellini, gerente general de BYN.



(Además: Video: 270 familias dicen que invadieron cerro porque no tienen dinero para arriendo)



Anotó que "con la medida unilateral tomada por Metrocali se afectará aún más la operación del MIO y el servicio que reciben los caleños, toda vez que a los 50 buses que dejarán de operar mañana se suman otros 80 vehículos que se encuentran parados por falta de mantenimiento".



Blanco y Negro también informó : "En total son más de 250 buses los que no están operando si se suma la flota de Unimetro (130), operador que fue llevado a la quiebra por la falta de pago oportuno de Metrocali".



(Lea también: Alerta: esto es lo que se sabe del reciente atentado con explosivo en Cali)



Es por ello que este sábado, conductores y empleados de BYN realizarán un acto simbólico en rechazo a la decisión, en el patio taller de la empresa a las 10:00 a. m.



La crisis del sistema de transporte público sigue rodando en el MIO y está en la fase de la reestructuración del masivo, teniendo en cuenta la ley 550 de insolvencia económica que viene desde 2019, así como deudas, demandas y laudos arbitrales contra el masivo.



Esta reestructuración se estableció por la demanda de más de 165.000 millones de pesos del operador GIT Masivo –uno de los tres privados que hoy prestan el servicio- lo que obligó la ley de insolvencia.Unimetro era el cuarto operador, pero a finales de 2022 entró en proceso de liquidación.



El MIO no llega a los 550.000 o los 600.000 usuarios diarios para que pueda alcanzar su punto de equilibrio. En 2019 llegó a transportar a 450.000 diarios, luego a 438.000, pero pandemia y paro dieron su estocada. No se superan los 250.000 diarios, siendo todo un desafío.



Según la Alcaldía, hoy transportar cada pasajero del MIO cuesta casi 6.000 pesos, de los cuales, el usuario paga 2.700 y el resto lo subsidia el Gobierno local.



CALI