En minutos se completan 1.200 citas diarias para pasaportes en Valle

La Oficina de Pasaportes en el Valle, adscrita a la Gobernación, cambió el horario para que la ciudadanía pueda hacer la cita por la página internet, y así tramitar luego el documento de manera presencial.



El horario para agendar será de 12 del día a 2 de la tarde. Este trámite es gratuito.



Este cambio empezó a regir a partir del 30 de noviembre.

Sin embargo, según la Oficina de Pasaportes, la página está recibiendo solo 1.200 agendas al día.



Es por eso que, de acuerdo con esta dependencia, entre este martes y miércoles, cuando la página se llena ya no queda al servicio.



Explicaron que después de que está funcionando a partir de las 12 del día, transcurren 10 o hasta 20 minutos y ya se coparon las 1.200 solicitudes que es la capacidad máxima cada día de la página.



De hecho, este primero de diciembre, cuando algunos usuarios ingresaron a eso de las 12:30 del día, la página no estaba en funcionamiento y aparecía error.



En la Gobernación informaron que están revisando para brindar un servicio a la comunidad, ante la demanda de peticiones, tras obtener pasaportes en la región.



Se indicó que la página no está dañada, pero cuando aparece un error del servidor, en el horario estipulado de 12 m. a 2 p. m., como está ocurriendo desde el pasado 30 de noviembre, se debe a que se copó la capacidad.



De acuerdo con la Gobernación, para agendar una cita, lo primero que el usuario debe hacer antes de agendarla es un primer pago, según el tipo de pasaporte.



Si se trata del pasaporte ordinario o el ejecutivo, el valor inicial de ambos es de 169.500 pesos, y el de emergencia, 115.500.



El valor restante para obtener el pasaporte se paga luego de surtir la agenda de la cita.



Estas citas se diligencian por la página https://pasaportes.valledelcauca.gov.co/.



A partir de los días siguientes, la cita queda agendada para que el interesado acuda directamente a la sede de esta entidad, ubicada en el primer piso de la torre B del centro comercial La Estación, en el nororiente de Cali.



Así, el usuario deberá realizar un segundo pago por 115.000 pesos, en el caso de pasaporte ordinario; de 205.000 para el ejecutivo, y de 161.000 para el pasaporte de emergencia.



Sin embargo, en el último semestre, obtener una cita no ha sido un paso sencillo para algunos usuarios.



"Empezamos a conseguir cita virtual en julio. Eso no era posible. Pasaron más dos semanas, casi el mes, aproximadamente o un poco más y nada", dijo la abogada Ximena Beltrán, quien con su esposo empezaron, en ese entonces, a buscar la manera de renovar sus pasaportes.



Al no contar con respuestas de funcionarios por teléfono, la pareja se desplazó a la sede de la Oficina de Pasaportes.



"Nos dijeron que las citas se agendaban a la medianoche porque a esa hora abrían y daban turnos. Pero durante los primeros tres días incluido, un viernes y sábado no lo lográbamos", siguió contando.



En esa insistencia nuevamente para agendar, pasó casi otro mes. "Hasta que por fin", dijo.



Anotó que de ahí en adelante, el proceso fue ágil y sencillo.



"Lo incómodo es salir del lugar y desplazarse al centro de la ciudad o caminar unas cuatro cuadras a realizar la consignación de la segunda cuota", manifestó.



De acuerdo con la Oficina de Pasaportes, se ha buscado agilizar por la plataforma estas citas y remediar los problemas técnicos de los usuarios.



Lo importante, como lo recalcaron en la Gobernación, es que el usuario se comunique con los funcionarios.



Estos trámites, según la Gobernación, demoran entre cinco y siete minutos en la sede de esta oficina, una vez ya se ha hecho el primer pago para tener la cita.



Inclusive al ir, como lo dijo Patricia Gutiérrez, la fila no es larga para ingresar y tampoco tarda el llamado para que un funcionario en un respectivo módulo tome la fotografía, en caso de que el pasaporte se diligencie por primera vez.



"En un comienzo tuve problemas con la página porque no me dejaba avanzar en el proceso. Era un problema técnico. Por teléfono es complicado que a uno le resuelvan las inquietudes. Daba mis datos y nada. Tuve que ir a esa oficina para superar el impase", dijo la docente Gutiérrez.



De acuerdo con la Gobernación, los problemas técnicos se han ido superando y van más de 70.000 pasaportes tramitados en este año, según la Gobernación.



“Buscamos fortalecer el proceso y brindar más opciones de agendamiento para que las personas puedan resolver en el menor tiempo posible su trámite, sin requerir ayuda de terceros”, informaron en la Gobernación.



El agendamiento de la cita es gratuito.



La Gobernación señaló un repunte del 20 por ciento desde agosto y septiembre del año, probablemente, porque el paro y las protestas estaban cesando y en Cali ya se podía transitar sin los bloqueos.



Ahora con la llegada de diciembre y todas las fiestas, incluyendo la Feria de Cali, en la Oficina de Pasaportes estiman que el número de solicitudes para expedición por primera vez o renovación podría aumentar.



Quienes tengan inquietudes pueden escribir por redes sociales de la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Gobernación del Valle, en las que, además, se podrá consultar información sobre las jornadas descentralizadas de expedición de pasaportes, que se realizan en los diferentes municipios del departamento.



Para mayor información, la ciudadanía puede visitar la página de la oficina de pasaportes: www.pasaportes.valledelcauca.gov.co.



También se puede comunicar con las líneas telefónicas (602 ) 4862989 y 01-8000972033, o escribir al correo pasaportesvalle@valledelcauca.gov.co.



