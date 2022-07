A partir del lunes primero de agosto regirá el nuevo pico y placa en Cali con un cambio esencial: pasará de ocho horas, repartidas en cuatro en la mañana (de 6 a 10 a. m.) y cuatro en la tarde (de 4 a 8 p. m.) a 14 horas continuas, de 6 a. m. a 8 p. m.

La disposición genera opiniones a favor y en contra, pero el secretario de Movilidad, William Vallejo, la explica: “Se realizaron estudios técnicos y por zonas y se tuvo en cuenta que un 47 por ciento de los comentarios solicitaba un incremento de las horas en esa medida”.



Vallejo señaló que, además de esos estudios de tráfico, se examinó que el actual parque automotor supera los 710.000 vehículos y “es necesario hacer un cambio en la medida, incrementando las horas de restricción”.



En cuanto a la rotación, el Secretario de Movilidad dijo que será como se ha manejado de manera rutinaria. Los vehículos que tenían pico y placa el lunes pasarán al martes y así de manera consecutiva. “Básicamente lo que ocurrirá es que quienes tienen restricción el viernes 29 de julio, también la tendrán el 1 de agosto”, precisó.

Gremios en desacuerdo

Octavio Quintero, presidente de Fenalco en el Valle, expresó: “La ciudad apenas se está recuperando de dos años de pandemia y también venimos de un año de paros y bloqueos y todavía la economía y el empleo están en proceso de consolidación, y cuando hay restricciones estas no ayudan. Pero los empresarios estamos dispuestos a hacer sacrificios por la ciudad, siempre y cuando las medidas sean concertadas y decididas con la administración, los gremios y los comerciantes”.



El director en el Valle de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés), gremio que agrupa el sector de restaurantes, cafeterías, pastelerías y panaderías, Brany Prado, sostuvo que Cali no tiene dificultades de movilidad como las de otras ciudades como Bogotá y Medellín, y por esta razón la medida se puede revisar. “Cali no tiene problemas de trancones. En puntos ya reconocidos se presentan esas aglomeraciones, pero no en toda la ciudad”.



Prado subrayó que estas medidas se deben concertar para que no ocurran casos como el reprogramación del Día sin Carro (que fue movido de este sábado 23 julio al jueves 22 de septiembre) tras una reunión con los gremios. “Aplicar una medida de pico y placa todo el día solucionaría unos problemas coyunturales de movilidad, pero afectaría la activación del comercio en algunas zonas y la productividad de la ciudad en varios aspectos”, enfatizó el líder gremial.



Aunque el parque automotor ya supera los 710.000 vehículos, de los cuales un 60 por ciento son motocicletas; estas no se incluyen en la nueva medida.

Aplazan Día sin carro

Como lo refirió el director de Acodrés, el primer Día sin Carro del año, que estaba previsto para este sábado, se reprogramó para el 22 de septiembre, tras una reunión entre funcionarios de la secretaría de Movilidad y representantes de diferentes gremios económicos.



Janeth Mosquera, del Instituto del Peatón de la Universidad del Valle, dijo que frenar el Día sin Carro muestra que se ajustan medidas ante conveniencias económicas y no al bienestar común.

