Nuevo accidente en el Túnel Mundialista en Cali

Un nuevo accidente se registró en el Túnel Mundialista o túnel de la avenida Colombia. Esta es la estructura, de 980 metros de extensión, que une el centro con el norte de Cali.

Según las autoridades, un vehículo perdió el control y colisionó contra uno de los muros del túnel. El conductor quedó con laceraciones. No hubo víctimas fatales o pérdidas en el mismo túnel.



La Secretaría de Movilidad de Cali investiga si el conductor iba con exceso de velocidad. En este corredor no se pueden superar los 50 kilómetros por hora.



No es la primera vez que ocurre un accidente en el túnel Mundialista. Se han presentado otros casos en los últimos cinco años.



Uno de ellos fue el accidente que sufrió un joven, de 21 años, cuando se desplazaba en su Ford Fiesta. El vehículo chocó contra un muro y luego contra las barandas, en la salida para tomar la carrera primera y la Avenida Sexta Norte.



En 2017, un Mercedes Benz se estrelló contra uno de los muros del túnel.



Algunos de estos sucesos se deben a piques o carreras ilegales.



