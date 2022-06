En aquel 31 de mayo del año pasado, las autoridades encontraron el cuerpo con heridas causadas por el fuego, pues agresores habrían intentaron calcinar su cadáver. Todo ocurrió en una vivienda del suroriente de Cali.



Era la época del paro nacional que golpeó con fuerza a la capital vallecaucana.

Pero, además, de eso, el cuerpo tenía un disparo por arma de fuego y heridas causadas por arma cortopunzante en todo su cuerpo.



De acuerdo con la Fiscalía, "la víctima, supuestamente, fue ubicada en una casa en la que se ocultaba, llevada a la terraza y lesionada con armas cortopunzantes. Finalmente, le propinaron un disparo, le rociaron gasolina y le prendieron fuego".



(Lea también: Henry Viáfara: lo habrían ubicado en Puerto Tejada, en el norte del Cauca)



Por este crimen, así como por los presuntos secuestro y tortura de un policía, un grupo de nueve jóvenes fueron capturados y un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en un centro penitenciario, mientras avanza la investigación, debido a que no aceptaron cargos.



De hecho, la defensa de los detenidos informó que son inocentes y que se trataría de líderes comunitarios.



La Policía y la Fiscalía los identificó como supuestos jóvenes de la llamada primera línea, calificativo que recibieron algunos manifestantes durante el estallido social en el paro nacional del 2021.



"Abundante evidencia técnica y material de prueba dan cuenta de que estas personas habrían tomado control de manera arbitraria de un sector conocido como Puerto Rellena (suroriente de Cali), restringieron la movilidad de la ciudadanía, definieron las personas que podrían ingresar a los barrios y les revisaban sus partencias", informó la Fiscalía.



(Además: Henry Viáfara: lo habrían ubicado en Puerto Tejada, en el norte del Cauca)



"Adicionalmente, se estableció que esta organización, al parecer, se alió ilícitamente con bandas de sicariato y de microtráfico para generar desmanes, confrontar a la fuerza pública e intimidar a la comunidad", sostuvo la Fiscalía en un comunicado.



Según el ente acusador, el caso del policía ocurrió el 15 de junio del año pasado.



"El uniformado estaba de permiso y se movilizaba de particular. Al parecer, fue

interceptado por algunas personas que harían parte de ‘Primera Línea Puerto

Resistencia’ y trasladado a un salón comunal. En este sitio habría sido lesionado con una cadena que portaba, golpeado, y amenazado de muerte y con que le tatuarían la palabra resistencia en la frente".



También son investigados por el presunto homicidio de un vigilante del sector de San Andresito de Oriente, el 12 de junio de ese mismo 2021.



Se estableció que el hombre intentó evitar que algunos de los hoy procesados,

presuntamente, saquearan un cajero automático y fue atacado con arma de fuego.



A su vez, deberán responder por el presunto ataque y destrucción de una patrulla de la Policía Nacional, el 4 de junio del año pasado.



"Dos funcionarios habrían sido golpeados y amenazados, y la motocicleta en la que se

movilizaban fue incinerada", de acuerdo con la Fiscalía.



(Puede leer: Torturas y latigazos habrían dejado paralítico a niño de 9 años en el Valle)



Pero allí no terminan los señalamientos.



También son investigados por supuestos actos de vandalismo en el CAI de Villa del Sur, el 29 de abril, cuando arrancó el paro en el país.



"Las instalaciones fueron atacadas con bombas molotov y el mobiliario destruido. Los dos policías a cargo de este centro de atención a la ciudadanía, uno de ellos una patrullera, fueron agredidos y sufrieron varias lesiones", indicaron en la Fiscalía.



Fiscales de la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra Criminalidad Organizada y de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputaron a los nueve jóvenes de un presunto grupo ilegal en Puerto Rellena que tomó el nombre de Puerto Resistencia, en el paro, los presuntos delitos de: homicidio, concierto para delinquir, secuestro, tortura; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; perturbación en servicio público de transporte oficial e incendio.



Los imputados no aceptaron cargos.



CALI