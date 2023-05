Las peores 48 horas en la vida de un nariñense que trabaja en una mina, en Ecuador, las vivió cuando sintió el cañón de un arma en su cuerpo para luego caer en cautiverio. Había sido engañado para hacer una compra de mercurio, pues no sospechaba de que en la negociación lo que estaría en juego era su propia vida y tenía un precio millonario.

Este nariñense buscaba dónde adquirir el metal y se contactó con unos supuestos vendedores en Cali, concretando que la negociación debía ser en persona.



Y así lo hizo. Ese 3 de febrero pasado estaba en la ciudad y acudió al lugar de la cita en una vivienda del barrio El Caney, en el sur de la capital vallecaucana.



Allí, primero se encontró con uno de los falsos vendedores y después se dejaron ver otros dos hombres hasta que apuntándole y amenazándolo con disparar le confirmaron que se lo llevaban y que, a cambio de liberarlo, le exigían $ 1.000 millones.



Después de mucho implorar por su vida y de insistirles en que no podía responder a tal exabrupto, la cifra bajó a $ 50 millones.



Por la denuncia a la línea 165 de la Policía Nacional para casos de secuestro y extorsión, el Gaula de la Policía Metropolitana de Cali activó un operativo que permitió el rescate del nariñense, sano y salvo. Era mantenido oculto en una vivienda del barrio El Caney, en el sur de la ciudad.

Capturas de la presunta banda que alquilaba habitaciones en hoteles para mantener a sus víctimas en Cali. Foto: Policía Metropolitana de Cali

El subcomandante del Gaula de la Policía Metropolitana de Cali, capitán Yesid Xiques Campo, explicó que esta es una de las nuevas modalidades del secuestro con otras que implican llevar a las víctimas a zonas rurales por fuera de Cali, las cuales son apartadas y están en jurisdicción de municipios del norte, centro y sur vallecaucano que la Policía Nacional ha venido detectando, especialmente, desde el último año en la capital del departamento que justo en ese período aparece con el Valle dentro de las primeras regiones de todo el país bajo la sombra de este delito.



En el Valle se contabilizaron 28 secuestros desde enero de 2022 hasta el 30 de abril de este 2023 con más de 34 capturas por parte de la Policía.

Solo el año pasado hubo 18 secuestros en el departamento, cuando en promedio desde hace 10 años, el Valle reportó 11 plagios anuales.



La cifra tiene en cuenta el lapso del 2012 al 2022, con base en datos de la Policía Nacional. En ese 2022, el Valle llego a ser el tercer departamento con más casos, por debajo de Antioquia, con 26 reportes, y Norte de Santander, con 20.



De ese total en el Valle, el 72 por ciento de los secuestros del año pasado se llevó a cabo con fines extorsivos frente a un 27 por ciento, tipificado como simple.



En 2021, Valle fue segundo en todo el país (21 secuestros en total, de los cuales, 9 sucedieron en Cali), después de Antioquia (con 30, de los cuales, 9 fueron en Medellín). Cundinamarca fue tercero con 15; 12 se registraron en Bogotá.



Cali llevaba desde el último año hasta abril pasado, 12 secuestros, la mayoría extorsivos. Las sumas para liberaciones van desde los 10 hasta los 300 millones por persona, solo en Cali, aunque la de los 1.000 millones fijada en un comienzo por el nariñense de una mina en Ecuador rompió el modelo.



"Hay una situación de los secuestros que vienen incrementándose en forma dramática en el suroccidente colombiano, eso incluye al Valle del Cauca que debe ser motivo de preocupación de las autoridades, las cuales están llamadas a mantener el control territorial, y las garantías a la vida y la liberad de los ciudadanos", dijo el analista político y de conflicto armado Diego Arias.



Según informaciones en la Policía de Cali y Valle, y Fiscalía, el precio por un ingeniero supera al de un comerciante y sobrepasaría los 150 y los 200 millones de pesos, en la región. Por extranjeros han pedido sumas de hasta 300 millones, como fue el caso de un guatemalteco, el 24 de diciembre pasado. Era trasladado en un vehículo desde Santander de Quilichao (Cauca) a Cali y cuando estaba en la ciudad y había un retén, el centroamericano pidió ayuda a uniformados de la fuerza pública, en un retén.

Los grupos ilegales, entre bandas y delincuencia común, están detrás, principalmente, de los secuestros extorsivos en Cali y el Valle, según el Gaula.



Pero autoridades de la Policía en Valle y la Fiscalía sostuvieron que hay hipótesis de alianzas de grupos grupos armados organizados con narcotráfico y bandas delincuenciales como fuentes de financiación de los primeros.

Captura del hombre que presuntamente transportaba a un guatemalteco, en diciembre del año pasado, de Cauca y Cali. Foto: Policía Metropolitana de Cali

"Yo entiendo ese incremento del secuestro como parte de una estrategia con la cual, grupos armados ilegales intentan suplir ingresos que antes eran cuantiosos, producto de actividades del narcotráfico vinculados a cultivos ilícitos que ya se conoce están con precios a la baja. En otros casos, estos secuestros están vinculados al control territorial y que continúan en condición de desaparecidos. Hay otra actividad de secuestro que tienen que ver con operarios de multinacionales, de empresas que proveen servicios básicos, como de energía, que son extorsionadas en zonas rurales para tener un ingreso", explicó el analista Arias al respecto.



A su vez, la insistencia de las autoridades en las denuncias no es solo para rescatar a las víctimas, sino para evitar que paguen. Sobre un subregistro generado por quienes no denuncian, según el subcomandante del Gaula en Cali, esas cifras del subregistro estarían controladas.



Al respecto, el analista mencionó: "Por supuesto hay un enorme subregistro de esos secuestros, sobre todo, los que son en cuestión de horas o de días, mientras se pagan y se logra un tipo de mediación".



Aunque el analista reconoció casos que han contado con la mediación de organismos humanitarios e internacionales, como la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo, como lo fue la liberación del dragoneante del Inpec Stevenson López, el pasado 9 de abril por el grupo disidente 'Jaime Martínez', en zona rural de Jamundí. Su liberación se acordó el día siguiente.



Sin embargo, el capitán Xiques, así como en el mismo Gaula, en la Policía Metropolitana de Cali y en la del Valle, recalcaron que el secuestro ha venido presentando un significativo descenso desde las últimas décadas.



De los años 90, cuando era marcada la influencia de carteles de la droga, hasta el 2022, ese bajón fue del 80 por ciento, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en todo el país se cometieron casi 1.000 secuestros en 1991. Ya en 2005 hubo 801 en el territorio nacional frente a 203 del año pasado, según datos del Gaula nacional.



Aun así, en los últimos 10 años, el panorama se ha sostenido con Cali, dentro de las tres primeras ciudades del país con más secuestros y así estuvo en 2021 y 2022, por debajo de Bogotá y Medellín.



Ahora, el engaño es parte de lo que en el Gaula de la Policía Metropolitana de Cali y del Valle se conoce como falso servicio. Ese fue el caso del nariñense, cuyo secuestro extorsivo estuvo a cargo de una banda de delincuencia común. Los tres hombres que lo custodiaban fueron capturados.



Así lo explicó el capitán Xiques Campo, al señalar que dentro del falso servicio también están ofertas de supuestos empleos o el requerimiento de servicios de las mismas víctimas para algún trabajo puntual y así llevárselas.



Según el Gaula, secuestradores contactan a profesionales o técnicos, como arquitectos, ingenieros, abogados y auxiliares de estas profesiones para que puedan realizar algún mejoramiento en una vivienda de la zona rural.



De acuerdo con el capitán Xiques Campo, la víctima llega confiada al lugar y luego le salen al paso hombres que aseguran ser de un grupo armado como disidentes o guerrilla, cuando no es así. Suelen llevarse a estas personas en áreas de Buga, Tuluá y Jamundí, en el centro y en el sur del Valle, donde hay presencia de alzados en armas, como los frentes disidentes ‘Adán Izquierdo’ y ‘Jaime Martínez’.



“Entre las amenazas, a la víctima le dicen que está rodeado por guerrilla o disidencia y que lo pueden matar en ese punto aislado. Hacen que la víctima esté comunicado con su familia, pero no lo dejan colgar”, dijo el capitán Xiques.



Los pagos por parte de las familias del secuestrado son por giros y una vez están hechos, los secuestradores apagan los teléfonos de las víctimas. “Al evidenciar que está solo y no existe ningún secuestro ni hombres armados, es demasiado tarde, pues su familia pagó extorsiones mediante engaños”, expresó el capitán.

No obstante, indicó que disidencias no están tras esa modalidad del falso servicio en específico, en Cali.



Fue, precisamente, para prevenir el falso servicio, que en la Policía le apuestan a la campaña ‘Yo no pago, yo denuncio’ para que la población no se deje intimidar ni caer en la trampa.



Por ello, en la Policía indicaron que “el indebido manejo de información personal y de su empresa en páginas publicitarias y redes sociales, puede ser utilizado para extorsionarlo, ponga atención”. Además: “Si usted ofrece productos y servicios y ha hecho publicidad de su negocio, debe saber que los delincuentes lo pueden contactar para supuestos trabajos en zonas rurales, llaman su atención ofreciendo buen pago por sus servicios. Acuerdan un buen pago con la condición de la inmediatez del servicio que usted ofrece, pero a una zona rural lejana”.



Alquiler de hoteles y casas de campo en Cali y en el Valle

El capitán Xiques Campo también se refirió a otra nueva modalidad del secuestro en Cali que desde el año pasado y abril de este 2023 deja ya nueve capturas.



Se trata de secuestros en habitaciones de hoteles, algunos de cinco y otros de tres estrellas en toda la ciudad. A la víctima la van cambiando de un hotel a otro.



Según el capitán Xiques Campo, tras uno de los operativos se identificó un secuestro de esta nueva modalidad, en julio del año pasado, iniciando las pesquisas hasta ahora. En ese entonces hubo cuatro capturas y este año hubo otras cinco, todas de la misma banda, la ‘BWS’.



En los secuestros con nuevas modalidades también hay los casos de grupos delincuenciales de alquilar casas de campo para despistar a las autoridades. Las víctimas son cambiadas de una casa campestre a otra.

Engaños hasta en las mismas familias para exigir extorsión

Entre los engaños también figuran de aquellos dentro de una misma familia.



Ese fue el caso en marzo pasado, cuando en un rápido operativo realizado por la Policía Metropolitana de Cali, con sus componentes de SIjin, Gaula y el Grupo de Infancia y Adolescencia hallaron a una menor de 3 años quien, presuntamente, habría sido secuestrada por la propia mamá, de origen extranjero, para hacerle exigencias económicas a la abuela.



"Se enviaban videos y audios, manifestándole que la niña se encontraba en peligro.

La menor fue hallada en una vivienda ubicada en el barrio el Poblado Campestre (Candelaria), donde se materializa la captura de su progenitora y además la menor fue dejada a disposición por unidades de la Policía de Infancia y Adolescencia al Instituto de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos", informaron en la Policía.



La persona capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía 10 especializada por los delitos de extorsión y tortura por lo cual un Juez de Control de Garantías le dictó medida de aseguramiento intramural.



Otro engaño fue el de una mujer extranjera, también y de 20 años, quien engañó a su pareja sentimental con supuestos videos de su secuestro, indicándole que debía pagar y que habría tenido que acudir a una supuesta amiga para reunir el rescate, por lo que debía ese dinero.



La joven habría dicho que así fue liberada. Al momento de entregar el monto exigido, la Policía la capturó en Cali.



El caso se originó en Yumbo y fue informado el pasado 27 de abril.



CAROLINA BOHÓRQUEZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CALI

