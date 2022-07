Debido al intenso aguacero que cayó hacia las 6 de la mañana de este miércoles en Cali, los motociclistas no pudieron realizar la gran manifestación que tenían planeada para pedir facilidades para comprar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat). Sin embargo se congregaron por unas horas en el Centro Administración Municipal (CAM), donde acordaron volver a citarse la semana entrante.

Los moteros se reunieron en el Puente de los mil días, la Plazoleta Jairo Varela y la calle 5a. con carrera 94 en Meléndez, pero quedaron empapados por la lluvia y los plantones se disolvieron.



Paola Sánchez, líder de la Asociación de Clubes Moteros, que reúne a 90 grupos de motociclistas, le dijo a este medio que prepararán otra manifestación para la semana entrante.



"Enviamos enviado cartas a las aseguradoras, al gobierno y nos aclaran por qué no están vendiendo el Soat,. Lo que dicen en los pasillos es que no lo están vendiendo por la cantidad de accidentes que se presentan y porque hay una gran presión para que vuelvan a subir su costo", sostuvo Sánchez.



La vocera de los moteros afirmó que "llevan más de mes y medio tratando de comprar el Soat y no se puede; el gobierno claramente nos lo exige como documento obligatorio, pero como no lo tenemos entonces nos están multando. Nos dicen que no utilicemos las motos, pero ese es nuestro medio de transporte y, en algunos casos, es la herramienta de trabajo".



No obstante, Sánchez aclaró que en algunos momentos si se consigue el Soat pero los vendedores cobran entre 50 mil y 60 mil de pesos por una comisión adicional. Además, se deben hacer largas filas en los puntos de venta, en los cuales reparten fichas y estas no alcanzan debido a la alta demanda.

