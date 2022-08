Un grupo de motociclistas protesta pacíficamente este miércoles 3 de agosto, en la plazoleta Jairo Varela, en Cali, porque no consiguen el Soat.



Hace una semana los moteros intentaron hacer una manifestación pero la lluvia lo impidió.

Paola Sánchez, líder de la Asociación de Clubes Moteros, que reúne a 90 grupos de motociclistas, reiteró a este medio que las razones de su protesta no han cambiado:



"Enviamos enviado cartas a las aseguradoras, al gobierno y nos aclaran por qué no están vendiendo el Soat,. Lo que dicen en los pasillos es que no lo están vendiendo por la cantidad de accidentes que se presentan y porque hay una gran presión para que vuelvan a subir su costo", sostuvo Sánchez.

Motociclistas protestan en la plazoleta Jairo Varela en Cali porque no consiguen el Soat. pic.twitter.com/CtvGUJNqwZ — Fernando Umaña Mejía (@ferumapress) August 3, 2022

La vocera de los moteros afirmó que "llevan más de mes y medio tratando de comprar el Soat y no se puede; el gobierno claramente nos lo exige como documento obligatorio, pero como no lo tenemos entonces nos están multando. Nos dicen que no utilicemos las motos, pero ese es nuestro medio de transporte y, en algunos casos, es la herramienta de trabajo".



Además de los problemas para conseguir el Soat, los motociclistas denuncian que las autoridades les restringieron la circulación de 1:00 a.m. a 5:00 a.m.

