Minsalud dice que fármaco contra covid que usa médico es 'fraudulento'

El Ministerio de Salud informó que el medicamento que viene ensayando contra el covid-19 en el municipio de Barbacoas, Nariño, el médico internista de la Universidad del Cauca, Julio César Klinger Hernández, aún no tiene la aprobación para un tratamiento preventivo y curativo en los seres humanos.

En un mensaje enviado el pasado 26 de mayo por la Directora Técnica de Medicamentos y Productos Biológicos del Ministerio de Salud, Judith del Carmen Mestre Arellano, al director del Grupo Unidad de Reacción Inmediata del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), Roy Galindo Wehdeking, le expresa acerca de un derecho de petición presentado por algunos ciudadanos, en el que advierten sobre la “presunta comercialización del medicamento Interferón sublingual para el tratamiento preventivo y curativo de la infección SARS-CoV-2 o enfermedad de COVID-19 por parte de la Fundación Klinger ubicada en la ciudad de Popayán”.



De acuerdo con la funcionaria, después de haber revisado la información que reposa en ese Instituto, se pudo establecer que si bien es cierto existen registros sanitarios otorgados a medicamentos que contienen Interferón como principio activo”, también asegura que “ninguno de ellos tiene indicaciones aprobadas para el tratamiento preventivo o curativo de la infección por SARS-CoV-2 o enfermedad de COVID – 19, ni están previstos para su uso vía sublingual”.



Igualmente en la comunicación reitera que “es posible afirmar que el medicamento objeto de investigación no cuenta con registro sanitario, constituyéndose un producto farmacéutico fraudulento”.



La funcionaria emite su concepto técnico conforme lo establecido en el Decreto 677 de 1995.



Mestre sostiene en el documento que queda pendiente de resolver nuevas inquietudes que puedan surgir acerca de este controvertido tema.

Respuesta del médico Klinger

Según lo ha explicado el médico caucano Julio César Klinger su medicina antiviral pone una especie de barrera en las células y evita que los letales virus se reproduzcan en el organismo humano.



Pone de presente que a la persona que resulta infectada con el nuevo coronavirus únicamente se le coloca una gota debajo de la lengua, lo que genera una barrera para que no ingresen más virus.



Asevera que se trata de una molécula de la que no tiene ninguna duda que “es la esperanza para prevenir y curar el covid-19, sí es fantástica porque hace las dos cosas que no hace ninguna otra medicina en la actualidad”.



Sobre su reciente experiencia en Barbacoas, población localizada en la Costa Pacífica de Nariño, el especialista en microbiología asegura que sus ensayos con el medicamento arrojaron resultados muy favorables en la comunidad, si se tiene en cuenta que lo aplicó entre 500 a 600 pacientes con covid-19, los cuales mostraron un significativa mejoría en su salud.



“Encontramos a este pueblo todo alarmado, habían de 15 a 20 pacientes diarios que se remitían a Tumaco o a Pasto, muchos de ellos regresaban muertos”, indicó el galeno.



El gobernador de Nariño, Jhon Rojas Cabrera, tras haber dialogado con el médico el pasado jueves, intercedió ante el Gobierno Nacional para que escuche sus planteamientos y avale su medicamento.



“Queremos solicitarle al Gobierno Nacional que nos apoye en esta iniciativa e investigación del doctor Klinger para poder tener una circunstancia importante cumpliendo todos los temas legales que hoy se exigen por parte del Estado colombiano”, fue el llamado que hizo el mandatario seccional.



Hizo un llamado a todos los científicos del país a que presenten sus iniciativas “para aportarle a la humanidad y que el Gobierno le dé la rapidez a estas investigaciones”.



Rojas dice que lo que se quiere es que el Invima pueda estudiar con evidencias claras esta clase de medicamentos, los cuales pueden ayudar a la prevención y curación del temible covid-19.



El pronunciamiento del gobernador lo hizo acompañado de una solicitud a todo el pueblo nariñense, para que cumpla a cabalidad con el toque de queda y la ley seca desde las 4 de la tarde de ayer hasta las 5 de la madrugada del próximo lunes, en virtud de la emergencia sanitaria.



Mauricio de La Rosa

Para El Tiempo

Popayán