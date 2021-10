La licitación de la doble calzada: ¿fin de la espera?

Con regocijo ha sido recibido en el Valle del Cauca, el anuncio del presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Manuel Felipe Gutiérrez, sobre la apertura de la licitación para culminar la doble calzada Buga-Buenaventura.

(Puede leer: La licitación de la doble calzada: ¿fin de espera?)



“Queremos agradecerles al presidente Iván Duque, a nuestra Ministra de Transporte y a nuestro Presidente de la ANI. Son 2,1 billones de pesos el costo de la obra que reactiva económicamente nuestro departamento”, afirmó la gobernadora Clara Luz Roldán.



La mandataria aseguró que esta es una noticia positiva para el Valle del Cauca, en medio de la reactivación económica que impulsa la administración departamental.



Cabe recordar que este proyecto clave para el desarrollo y la competitividad de la región es esperado desde hace más de una década.



El director del Comité Intergremial y Empresarial del Valle de Cauca (Ciev), Edwin Maldonado, se declaró que es optimista y destacó que en esta ocasión “se logró trabajar para que se estructurara un proyecto nuevo en el marco de la quinta generación de concesiones (...) que permitiera culminar tramos que faltan, y hacer su mantenimiento”.



(Le recomendamos: Educación superior, 'en deuda' durante la pandemia en Cali)



La financiación de las obras de la vía Buga-Buenaventura no tendrá un nuevo peaje.



El secretario encargado de Infraestructura del Valle, Alfredo Almeida, señaló que se trata de un logro de la mandataria departamental, “cuando de tiempo atrás desde cuando asumió el Gobierno e incluso desde la Gobernación anterior, venían reclamando que para la financiación de esta obra no se podía tener en cuenta un nuevo peaje. Hoy, la nueva noticia es que no va”.



La intervención del corredor Buga-Buenaventura, con una inversión proyectada de 4,2 billones de pesos en alianza público-privada con una longitud de 111 kilómetros, de los cuales 31,3 kilómetros son los que faltan por construir a doble calzada. La licitación contempla, además de la construcción de los nuevos tramos de doble calzada, mantenimiento y rehabilitación.



(Le sugerimos: (La Unión Europea respalda diálogos con jóvenes y empresarios en Cali)

​