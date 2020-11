Nueva denuncia por acoso sexual en una entidad de salud en Cali

En la Comisión de Instituto descentralizados del Concejo Distral, el concejal Fernando Tamayo dio a conocer que una contratista había sido despedida y aseguró que fue objeto de acoso por un funcionario en la Empresa de Salud del Estado (ESE) Oriente de Cali.



Tamayo dijo el pasado jueves que conoció "una carta radicada a la gerencia de la ESE Oriente fechada el 3 de septiembre de 2020 con número de radicación 14781, firmada por una exfuncionaria, que indicó que fue desvinculada sin tener llamados de atención".



"Con gran sorpesa fui notificada, mediante oficio, de mi retiro. Quiero dejar constancia de que desde hace varios meses para acá me he sentido acosada, hostigada, perseguida con conductas que rayan en lo libidinoso, realizando manifestaciones morbosas, las que calcan de manera perfecta el tipo penal de acoso sexual y es por eso que acudiré a la Fiscalía a denunciar tales hechos", dice la carta de la funcionaria y señala a una persona vinculada a una de las áreas de la ESE.

Tanayo dijo que "el pasado sábado, publiqué una nueva denuncia de otra mujer contratista de la entidad acosada por un directivo de la ESE Oriente, sumándose a la denuncia que hice pública en la pasada comisión de institutos del 29 de noviembre".

La concejal @ALEXAHERNANDEZC solicitó citar en la Comisión De Mujer al Gerente de la ESE Oriente, Oscar Ipia López para que rinda informe de La ESE Oriente, e invitados a la sesión la Fiscalía y @personeriacali. pic.twitter.com/TE1Fduq6TP — concejocali (@ConcejoCali) October 31, 2020

En la comunicación "la contratista explica que lleva 11 años prestando servicios en la entidad y que nunca tuvo problemas o llamados de atención de su anterior superior. Con la llegada del nuevo jefe de facturación, ella empezó a verse acosada con actos y cito textual a como está escrito en la denuncia: “el señor me tocaba la cola delante de mis compañeros, me encerraba en el baño de la oficina obligándome a darle besos y me decía frases obscenas como “qué....tan rico”, “cuando nos íbamos a moteliar”...y cosas por el estilo”.

Según la denunciante, "esta persona les pide fotos de sus partes íntimas a sus trabajadoras, la mayoría subordinadas de él, y las muestra sin ningún reparo a los amigos. La situación pasa con empleadas de facturación y de otras áreas, muchas con miedo a hablar por las represalias".



Tamayo dijo que "espero que más allá de la conducta penal por la que debe ser investigado, el gerente Óscar Ipia López tome medidas al respecto en la institución, de carácter disciplinario contra el directivo, porque ya no es un caso aislado ni una denuncia por venganza de una contratista despedida, como lo quiso dar a entender el pasado jueves cuando dijo que la mujer solo vino a denunciar cuando la desvincularon de la ESE Oriente. Es fundamental que todas las mujeres que trabajan allá, sin importar la modalidad de contrato, se sienta protegidas y en un ambiente laboral que les respeta sus derechos. Recuerdo que le dije que cuando una sola mujer se atreve a denunciar, casi que se viene una reacción en cadena de otras afectadas. Por eso el movimiento #Metoo es tan fuerte en el mundo".