Novela sobre la otra historia: la de familias de los secuestrados

Los sentimientos son reales en cada una de las 430 páginas de Rehenes en misa, la historia jamás contada.

Los hechos son reales y esta es una novela de ficción histórica y no una cronología que la economista de la Universidad del Valle Jules Heartly (Julia Becerra) escribió.



Ella no fue uno de los 180 feligreses secuestrados en la iglesia La María, pero como amiga de uno de ellos, Luis Iragorri, decidió contar la otra historia: las de hijos, madres, esposas y demás familiares que en Cali se quedaron clamando por la liberación de todos, y con la zozobra y el dolor de pensar si volverían a verlos y a abrazarlos.

Esta es la portada de la novela. Foto: Cortesía de Jules Heartly

Por eso, esta caleña escribió durante cinco años esta novela, convirtiéndose en uno de sus más grandes retos de toda su vida, como ella misma lo reconoció. La economista, quien también estudió historia, está radicada en Nueva York y para crear la novela viajó en tres oportunidades a Cali.

En nuestro especial lea, la novela sobre la otra historia: la de las familias de los secuestrados.

Nos habla la caleña Jules Heartly (Julia Becerra), amiga de uno de los cautivos.#SecuestroDeLaMaría pic.twitter.com/uA9dC9AhCp — El Tiempo Cali (@ElTiempoCali) 30 de mayo de 2019

Reiteró que su obra nació con el deseo de narra la historia del secuestro de la iglesia La María, desde la mirada de las familias de los secuestrados que se quedaron en sus casas con el corazón en la mano y rogando y clamando por sus vidas, luego de que guerrilleros del frente José María Becerra del Eln se los llevaron en plena homilía.

La novela nació luego de una conversación en Estados Unidos que sostuvieron la escritora y Luis Iragorri sobre cómo quedaron los tres hijos de él, dos pequeños y una niña que tenía 15 años en ese 1999. Ellos tuvieron que irse a vivir con familiares, separándose en un momento en que anhelaban la orientación de sus padres ausentes.



"Es una historia de coraje y fortaleza”, afirmó la autora, quien se ha venido dedicando a la literatura para niños porque cuando su hijo era más pequeño y le pedía que le leyera cuentos, acudió a su imaginación. Fue así que surgió este deseo por crear cuentos infantiles.



Jules contó que durante los tres años que hizo investigación con trabajo de campo en Cali, no solo para hablar con algunas de las víctimas del secuestro de La María, también para recorrer ella misma aquel trayecto desde la iglesia hacia la zona rural de Jamundí y de allí, a los Farallones para sumirse en el cautiverio, sintió el horror con cada uno de esos relatos.

Fue así que de 520 páginas que produjo en un comienzo, la historia final quedó de 430 páginas en dos versiones. Una en inglés para hacer su lanzamiento en Nueva York y la segunda en español, cuyo lanzamiento será en Cali en este año.



Jules dijo que le impactó relatos, sobre todo, de los hijos de los secuestrados. Uno de ellos, por ejemplo, tenía 4 años y decidió abstenerse de abrir sus regalos de cumpleaños porque quería esperar a hacerlo cuando el Eln dejara libre a su papá. Anotó que para estos menores de ese entonces su niñez y adolescencia fueron críticas y traumáticas.

En palabras de la autora

Jules Heartly (Julia Becerra) nació en Colombia, se graduo en la Universidad del Valle y ha vivido en Nueva York durante la mayor parte de su vida. Es blogger y autora de diversas obras literarias que van desde cuentos infantiles que promueven la conservación del medio ambiente hasta esta novela, que concientiza sobre las luchas que experimentan las familias de las víctimas de la violencia.



Jules hizo una extensa investigación y entrevistó a los principales protagonistas de la novela, Save Your Prayers, para darle vida a la historia. Algunas de sus historias eran tan vívidas, que la autora las podía ver palpablemente al frente, y fueron tan dolorosas, que en ocasiones no pudo evitar las lagrimas, mientras las ponía en forma escrita.



Se ha escrito mucho sobre las vidas de las víctimas de la violencia, los secuestros, los complots de extorsión y otras tragedias, pero muy poco se ha cubierto de las experiencias cotidianas de sus familias. De las personas que quedan a la espera del milagroso regreso de sus seres queridos. Jules descubrió que nadie quiere hablar, ni siquiera reconocer a esos hombres, mujeres y niños que son daños colaterales, por eso ella lo hace en esta novela.



Siempre que sea posible, Jules presenta los hechos tal como fueron transmitidos a ella en entrevistas, testimonios y archivos de prensa. Ella reconstruyó las escenas y los diálogos basados en relatos de primera mano y en su investigación independiente.





Donde fue necesario, Jules llenó los vacíos con su imaginación y la inmersión sincera en la historia. También ha dramatizado completamente las escenas que se le describieron en una forma más corta. Como resultado, la historia que se le presenta al lector no es una obra de no-ficción narrativa, no es una crónica, sino una novela de ficción histórica que describe con detalle lo que sucedió a las víctimas, incluidas las familias, de los secuestrados de La Maria entre mayo y diciembre de 1999.



CALI