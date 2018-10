'Notiplac' aplicación caleña que le advierte el pico y placa

En el momento que David Obando, Andrés Quevedo Julián Bolivar Y Miguel Mora decidieron no trabajar para una empresa, sino ser sus propios jefes crearon ‘Boken’, un grupo empresarial que desde un problema lograron transformarla a una gran idea 'Notiplac', un aplicación para advertir a los conductores caleños sobre pico y placa, regulaciones y normativas.

Los cuatro, pertenecientes al programa de Diseño de Medios Interactivos de la Universidad Icesi iniciaron el 21 de Julio del 2014 en el 'Start-Up café' del plantel, para desarrollar sus ideas innovadoras de base tecnológica.



Lograron en el transcurso de su crecimiento, conseguir sus primeros 50 mil dólares de inversión, por una de las aceleradoras más grandes del mundo, llamada SeedStars.



“Todo comenzó cuando decidimos abandonar la idea de trabajar para una empresa y comenzar nosotros mismos nuestra propia empresa. El nombre que utilizamos para bautizarla es Boken, bajo el concepto del “Bokken”, una espada de madera utilizada en Japón, símbolo de compromiso, disciplina y convicción para seguir el camino del guerrero. Esa es nuestra filosofía actualmente y la base de nuestro negocio”, explicó David Obando, CEO de Boken.



Además Andrés Quevedo, integrante del grupo menciona que comenzaron como agencia digital ofreciendo servicios y productos, pasaron por momentos difíciles.



Actualmente, Boken es una empresa de base tecnológica orientada hacia el diseño y desarrollo de productos de tipo software encaminada a la industria automotriz, que se encuentra enfocada en el desarrollo de 'Notiplac, un app para tu carro.'



Julián Bolivar, integrante del grupo empresarial 'Boken' explica que todo comenzó cuando olvidó el día que le tocó pico y placa y en ese momento se le ocurrió la idea de una 'app' que facilite las necesidades del vehículo.



"Un día estaba manejando hacia mi casa, después del trabajo, cuando me paró la Policía. Yo no tenía ni idea que estaba pasando, cuando bajé la ventanilla el agente de tránsito me preguntó: Buenas noches señor conductor, ¿sabía usted que está en pico y placa? Esa pregunta es la más miedosa de todas, no sabía qué hacer y al final me gané una multa que costó casi $500.000, y fue tanta la frustración, que me pregunté ¿Por qué no existe una 'app' que te diga el pico y placa? Esta pregunta la lleve ante mis socios y se convirtió en un nuevo proyecto, del cual actualmente estamos comiendo y viviendo”, manifestó Julián Bolívar de Boken.



En ese momento el equipo trabajó en lo que sería 'Notiplac' que permite monitorear el estado legal y técnico del vehículo, Recuerda a los conductores todos sus trámites legales con su vehículo como: Pico y Placa, SOAT, Seguro todo riesgo, extintor, Revisión técnico-mecánica(RTM), Cambio de Aceite, Mantenimiento Preventivo, Presenta y avisa con tiempo novedades de las nuevas leyes de tránsito y ofrece una sección de asistencia para carros o problemas menores que tenga con el mismo, con posibilidad de agendar una cita en tiempo real, entre otros.



Al igual que Boken, es uno de los casos de éxito que hacen parte del 'Startup - cafe' de la Universidad Icesi y que espera a los nuevos talentos crear sus empresas e innovar en los nuevos mercados emergentes.







