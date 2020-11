Cayó colombiano que habría matado a 8 personas en 8 días en Chile

La Policía de Chile capturó este lunes a Diego Alexander Ruíz Restrepo, un joven colombiano de 30 años señalado de asesinar a ocho personas en ocho días en el barrio Meiggs, centro de la capital chilena.



Según información revelada por la Fiscalía Centro Norte a la opinión pública, el imputado asesinaba a sus víctimas mientras dormían y la mayoría se encontraban en situación de calle. Además, una de sus víctimas sería otro ciudadano colombiano.



Los homicidios habrían ocurrido entre el 1 y el 8 de noviembre en un perímetro del barrio Meiggs, más precisamente en el territorio comprendido entre las comunas de Santiago y Estación Central, zona cercana a la intersección de Avenida Libertador Bernardo O’Higgins con Matucana.



El escuadrón de la Policía chilena allanó este lunes, a las 3 de la tarde, el apartamento de Ruiz Restrepo, donde hallaron ropa y arma blancas que lo convertirían en sospechoso de los hechos que mantenían conmocionada a Santiago, razón por la cual se llevó a cabo un operativo de detención que permitió la captura de Ruiz en la calle Diego Portales de la comuna de Estación Central.



Sin embargo, estas no son las únicas pruebas en contra de Ruiz Restrepo. Según Mario Rozas, director general de la Policía de Chile, la captura viene antecedida de un vasto cruce de información aportada por videos de cámaras de seguridad y testimonios de testigos.



"Hasta ahora hay un patrón de conducta y hay medios de prueba que sitúan a Ruiz Restrepo en el sitio de los sucesos", señaló Rozas.



De acuerdo con información de la Fiscalía Centro Norte, el modus operandi de Ruiz consistía en abordar a sus víctimas mientras dormían. Se les acercaba y los atacaba con arma blanca hasta producirles la muerte.



Según publicó el diario La Opinión de Chile, el primer homicidio se registró a las 6:15 horas de la mañana del 1 de noviembre pasado, cuando habría apuñalado en reiteradas ocasiones a un varón identificado como Carlos Rivas, ciudadano colombiano en situación de calle, quien recibió varias estocadas mientras dormía, aunque otras versiones aseguran que fue producto de una riña.



Luego, alrededor de 25 minutos después, antecedentes policiales aseguran que Ruiz habría hecho lo mismo con un adulto mayor de 64 años, también mientras la víctima dormía.

De acuerdo con la investigación de la @FRCentroNorte con OS9 de Carabineros el imputado no interactuaba con las víctimas y varias de ellas dormían cuando fueron atacadas. — Fiscalía CentroNorte (@FRCentroNorte) November 10, 2020

Su accionar delictivo sorprendió a la Policía y a la Fiscalía, pues -a diferencia de prototipos habituales de asesinos seriales- Ruiz no interactuaba con sus víctimas.



"Las características del detenido son bastante especiales, ya que no interactuaba con las víctimas, muchas de ellas estaban incluso durmiendo cuando él, sin mediar provocación, las apuñalaba", manifestó Pamela Contreras, fiscal de la Fiscalía Norte Centro de Santiago.



Según Contreras, Ruiz Restrepo ya confesó varios de los homicidios por los cuales es señalado. Sin embargo, no ha explicado las motivaciones de los mismos.



La captura de este presunto asesino serial ha causado conmoción en Santiago. En redes sociales la gente ha manifestado que no es correcto que permitan el ingreso de personas con problemas judiciales a Chile y que en caso de que cometan crímenes en territorio chileno, sean deportados a su país de origen.



No obstante, no es necesario presentar el pasado judicial cuando se va a ingresar al país austral. De hecho, el subsecretario del Interior de Chile, Juan Francisco Galli, señaló que Ruiz ingresó de forma regular a Chile en 2013 como turista.

"El detenido trató de regularizar su situación migratoria tanto en 2018 como en 2019, pero por tener antecedentes penales y por haberse visto involucrado en delitos de robo con sorpresa, esa regularización le fue rechazada. Sin embargo, por los antecedentes que tenemos, hasta ahora estaba con orden de arraigo y en condición irregular en Chile", precisó el subsecretario Galli.



Tras la captura, la fiscal encargada del caso, Pamela Contreras, ordenó extender el periodo de investigación de los crímenes de Ruiz Restrepo, pues se cree que dos personas en grave estado de salud ingresadas en el Hospital San José y la Posta Central, en Santiago, también fueron sus víctimas. Hasta el momento serían sobrevivientes y sus testimonios serían clave en el proceso contra el colombiano.



También, las autoridades chilenas investigan la participación de Ruiz en un homicidio ocurrido en marzo en el mismo perímetro donde se presentaron los siete por los cuales es señalado.

🛑Ahora: Fiscal Pamela Contreras de @FRCentroNorte solicitó ampliar detención de imputado implicado en homicidios reiterados en sector de Av. Alameda en comunas de Santiago y Estación Central. Tribunal accedió y fijó la audiencia de formalización para próximo día viernes 13 Nov. pic.twitter.com/Qn8vsym4SR — Fiscalía CentroNorte (@FRCentroNorte) November 10, 2020

Por su parte, el ministro del Interior de Chile, Rodrigo Delgado, manifestó su consternación y la del pueblo chileno por estos hechos, y remarcó la celeridad del accionar policial contra este "asesino serial".



"Estamos bastantes consternados por esta situación que afecta al menos a seis víctimas, cuatro de ellas, personas en situación de calle. Por supuesto, siempre va a ser motivo de profunda tristeza la muerte de una persona, pero cuando estamos en presencia además de un asesinato de características tan horribles, como lo es el asesinato en serie", dijo el ministro Delgado.



