Piden ayuda para repatriar a caucano que murió en accidente en África

Un drama vive una familia en Miranda, norte del Cauca, por la muerte de un hombre de 43 años que falleció en un accidente en Malabo, capital de Guinea Ecuatorial, centro del África.



La familia de José Javier Muñoz cuenta que desde hace dos años viajó a esa ciudad en busca de un mejor futuro para su familia. Allá se desempeñaba como jefe de bodega de una empresa española. Sin embargo, el pasado 3 de octubre, sufrió un grave accidente laboral.



"Mi hermano cayó desde una altura cuando estaba organizando una mercancía lo que le ocasionó trauma craneoencefálico severo, ingresó a cuidados intensivos de la policlínica de Malabo, donde entró en coma. El miércoles 6 de octubre falleció", dijo Alba Muñoz, su hermana.



La familia solicita ayuda al Gobierno Nacional para repatriar el cadáver del ciudadano, que se encuentra en una morgue.



"Queremos que nos colaboren para traer el cuerpo de mi hermano", agregó Alba.



Los familiares señalan que la empresa donde trabajaba el caucano ha afirmado que no hay vuelos para repatriarlo, pero desde la aerolínea han manifestado que sí hay disponibilidad. Dicen que al vivir sólo en ese país africano, debido a la cultura y tradición, lo más probable es que arrojen su cadáver a un hueco o lo entierren en un antejardín.



"No quiero que me lo dejen tirado por allá, quiero que me permitan darle cristiana sepultura. Allá me lo van a dejar tirado en una fosa, no merece eso", dijo su madre, María Guevara, inmersa en el dolor.



La mujer agregó que su hijo era quien respondía por ellos económicamente.

