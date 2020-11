'Crisis de la papa no se soluciona con salir a la carretera'

Más que sacar a vender la papa a las carreteras del país, los cultivadores del producto en Nariño consideran que la solución a la grave crisis del sector se logra con medidas más efectivas, que sean integrales y de fondo.

Claro, no ocultan su preocupación porque el consumo del tubérculo en la región se ha reducido en un 50 por ciento.



No obstante que el precio del bulto al consumidor en promedio oscila ahora en 25.000 pesos según su variedad; en las mejores épocas su costo ascendió a 50.000 pesos.



Para el representante legal de la Federación Nacional de Cultivadores de Papa, Fedepapa, en Nariño, Eduardo Ordóñez Castillo, la solución a la problemática de la comercialización de la papa no está en salir a ofrecerla en las carreteras de Colombia, y advierte que “eso es flor de un día, las soluciones tienen que ser de fondo, con organización y con propuestas serias”.



Pero va más allá cuando tilda “irresponsables” a los cultivadores que salen a las vías en plena pandemia por el covid – 19, “porque ellos están llevando el virus a sus familias y a nuestras veredas y corregimientos, con eso no solucionamos nada, eso es absurdo”.



En cambio propone en nombre de las 40.000 familias que derivan su sustento del cultivo en el departamento, un pronto diálogo interinstitucional y sincero con los representantes del Gobierno Nacional.



Y es que la realidad de los paperos nariñenses no se distancia mucho de la de sus homólogos de Boyacá y Cundinamarca.



Por varias décadas vienen cargando una pesada responsabilidad económica, además, la pandemia los obliga a mantener drásticas medidas de bioseguridad.



Como si lo anterior fuera poco apenas se comienzan a reponer de las fuertes heladas que la semana pasada afectaron alrededor de unas 6.000 hectáreas y dañaron por completo los cultivos en los municipios de Pasto, Ipiales, Túquerres, Pupiales, Iles, Sapuyes, El Contadero y Gualmatán que aportan el 85 por ciento de la producción regional.



Es el triste panorama que vive Nariño, el segundo departamento con la mayor producción de papa en Colombia, con 35.000 hectáreas sembradas en la actualidad.



Hoy, los campesinos están enfrentando la segunda y principal cosecha del año que empezó en julio y terminará en enero de 2021, pero en los dos períodos de cosecha Nariño le aporta a la producción nacional de papa un millón de toneladas, cantidad nada despreciable si se trata de contribuir a la dieta alimenticia de los colombianos.



Esa pesada carga que soportan los pequeños y medianos agricultores de la región se agudizó aún más, cuando advierte el dirigente gremial: “no olvidemos que el área que dejó de sembrar Antioquia equivalente a 17.000 hectáreas, fruto del mal manejo de suelos, ahora la está supliendo Nariño”.

Gran responsabilidad de Nariño

Al tener que suplir Nariño el mercado de Antioquia, la responsabilidad para este departamento es muy grande si se tiene en cuenta que de las tres millones y medio de toneladas que produce el país anualmente, una tonelada le corresponde a este departamento.



Si actualmente la papa de los productores boyacenses y cundinamarqueses se ha quedado sin mercado, para los nariñenses la oferta y demanda muestra cierto equilibrio, no obstante, los recientes factores adversos.



“La situación con la pandemia y ahora con el registro de las heladas nos ha llevado a una crisis que no es nueva… viene de mucho tiempo atrás”, señala el dirigente gremial, quien dice que gracias al compromiso, voluntad y esfuerzo de los cultivadores el sector ha logrado sobrevivir en medio de la adversidad.



Frente a los últimos incentivos a la comercialización de la papa anunciados por el Gobierno Nacional, Ordóñez los califica como “ayuditas” o “pañitos de agua tibia”, y añade que no son suficientes, por lo que propone mejor una reacción de todo el sector agrario, en procura de alcanzar verdaderas políticas estatales que estén orientadas a salvar el campo con una buena planificación y organización gremial para impulsar una verdadera soberanía alimentaria.



El dirigente plantea sin titubeos una revisión de fondo a los Tratados de Libre Comercio, TLC, “porque han afectado la economía nacional, el empleo, el trabajo, pero, sobre todo, el alimento para el pobre pueblo colombiano”.



Recuerda que fuera de la papa, otros productos como cereales, leche, maíz, fique y la misma panela han sufrido las consecuencias de los TLC, por lo que advierte que se requiere fomentar la seguridad en el campo y frenar de una vez por todas el narcotráfico que en el caso de Nariño se convirtió en el mayor flagelo.



Richard Fuelantala, presidente de Dignidad Agropecuaria en Nariño, cuenta que ese gremio le envió una comunicación al Ministerio de Agricultura, en la que expuso algunas de las soluciones a la crisis.



Algunas de estas inquietudes tienen que ver con las compras públicas de papa para sacar al mercado un volumen considerable del producto y entregarlo a familias muy vulnerables, la realización de mesas técnicas para estudiar los elevados costos de los insumos agrícolas, análisis de la importación de productos agropecuarios y el ordenamiento productivo y social de la propiedad que hoy restringe la producción.



MAURICIO DE LA ROSA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

PASTO