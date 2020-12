6 años de enigma sobre la pequeña Paula Nicol, raptada en Nariño

Seis años han pasado sin Paula Nicole y su sonrisa es uno de tantos bonitos recuerdos que su familia guarda en Nariño.

Para su madre, Elizabeth Narváez, parecen toda una eternidad y en su mente siempre ronda el misterio de su desaparición aquel 28 de diciembre de 2014, cuando la niña le dijo que iba hasta la casa de su tía, allá en el corregimiento de San Antonio, zona rural del municipio de Buesaco.



La mujer no acaba de entender por qué hasta la pandemia del covid-19 ha causado atrasos en las audiencias judiciales que se estaban adelantando contra los implicados en este sonado caso que tanto ha conmovido a toda una región del sur Occidente colombiano.



Pero sus ganas por rendirle un homenaje a su pequeña no se las quita nadie a esta triste madre.



Por eso, en la mañana de este domingo invitó a sus familiares y allegados a participar en una marcha por las calles de San Antonio, y luego a una misa en la pequeña capilla del pueblo.



Así es como quiere recordar a su hija que a sus 5 años salió de su casa y nunca regresó.



"Ella siempre vivirá en mi mente y en mi corazón nunca la olvidaré", confiesa y agrega que "mi niña no sabe la falta que me haces, solo le pido a Dios que muy pronto estés con nosotros".



Muchas veces la ha soñado corriendo por la casa, riendo a carcajadas y jugando con una muñeca con la que siempre dormía.

Hay capturados pero...

La justicia en el caso de Paula Nicole Palacios Nárvaez en parte ha sido efectiva, pero su paradero sigue en el misterio absoluto.



Han sido capturadas seis personas, de las cuales a tres ya les imputaron cargos, pero a pesar de eso el proceso no avanza como quisiera la familia.



El pasado 14 de enero, el Tribunal Superior de Pasto condenó a 42 años y 6 meses de prisión a José Germán Paguatián Isandará por la desaparición de la menor, fallo que había sido emitido por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado.



El procesado se encuentra recluido en la cárcel judicial de Pasto, junto con otros procesados por el mismo delito.



Algunos testigos habían afirmado que ese 28 de diciembre de 2014 vieron cerca de la casa dos camionetas, de una de ellas se había bajado un hombre que cargó a la niña y luego la subió al vehículo contra su voluntad.



Esos mismos testigos aseguraron a las autoridades que ese hombre era José Germán Paguatián, quien fuera capturado el 20 de noviembre de 2015 en el corregimiento Remolino, del municipio Taminango, donde laboraba como jornalero en una finca.



Siete días después fue capturada Blanca Digna López, en un barrio de Cali, quien para la Fiscalía sería la determinadora de la desaparición de Paula Nicole y quien pagó a sus cómplices una suma de 5 millones de pesos.



Ese mismo día las autoridades también capturaron a Doris Yolanda Pinta en las calles de Chachagüí y quien era la compañera sentimental de Paguatián y habría participado en la planeación del rapto de la menor.



Por el mismo hecho también resultó capturado David Quintero, un mototaxista a quien Paguatián lo acusó de ser el compañero durante el rapto.



El 22 de enero de 2016 había sido capturado en Bucaramanga Jesús Fernando Lópe, señalado de ser el conductor de una de las camionetas que fueron vistas cerca a la casa de la niña.



Otro que resultó comprometido en la desaparición fue el primo de la mamá de la niña, Fabio Iván Isandará.



El pasado 30 de septiembre la niña había cumplido los 11 años de edad, otra fecha especial sin la presencia de Paula Nicole en cuyo hogar se mantiene aún la esperanza de que va a regresar y le va a dar felicidad a toda su familia.



PASTO