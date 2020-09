Indignación por la brutal tortura de jóvenes a una zarigüeya

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) condenó este jueves el brutal caso de maltrato animal contra una zarigüeya cometido por jóvenes, al parecer, en una zona rural del departamento.



(También: El agente de Tránsito que multaron porque su moto no tenía SOAT)

En video quedó registrado cuando un joven amarra a una zarigüeya de sus extremidades y lo cuelga en unos palos. Posteriormente, el atacante golpea al animal con su calzado.



En el fragmento del video se evidencia cuando los jóvenes se burlan del animal al cual golpean en repetidas oportunidades, continuando con el acto de tortura, el cual ha sido denunciado a través de redes sociales.



(Le puede interesar: Gobernadora del Valle no tiene covid, pero debe seguir hospitalizada)



Marco Antonio Suárez Gutiérrez, director de la CVC, manifestó que el caso se habría realizado en el Pacífico, por lo que están intentando ubicar a los responsables del caso, con el objetivo de judicializarlos por maltrato animal.

"He dado las instrucciones a mis técnicos en Buenaventura y en todo el departamento del Valle para que investiguen dónde ocurrió esto. No podemos permitir que nos afecten de esta manera nuestra fauna. Esto es tortura y es un delito penal", manifestó el funcionario.



(Además: 'Se les atascó el gatillo, por eso no morí': creador de Swing Latino)



El funcionario fue enfático en catalogar el caso como tortura, por lo que insistió en que está "dispuesto a ir hasta las últimas instancias para judicializar a estos jóvenes que atentan contra la fauna".

Indignación por la brutal tortura de jóvenes a una zarigüeyahttps://t.co/4mULXfcuiV pic.twitter.com/e1mdCSDvht — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) September 3, 2020

Más contenido de su interés

-José Eugenio, el caricaturista sin cédula que incomoda a la política



-Luto en en el vallenato: falleció el cantante Miguel Durán Junior



-Denuncian graves maltratos a mujer de 81 años en clínica de Cartagena

NACIÓN