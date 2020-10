Niño, de 4 años, murió en incendio tratando de protegerse bajo su cama

El capitán Juan Carlos Gañán, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán, confirmó que un niño, de 4 años, murió en un incendio estructural que se registró en el barrio Zuldemaida, en el norte de la ciudad.

Según el reporte, los hechos ocurrieron este viernes. Testigos señalaron que cuando la vivienda empezó a arder en llamas, el menor buscó protegerse debajo de una cama.



Socorristas al llegar al lugar a atender la emergencia no alcanzaron a salvar al pequeño, quien murió en medio del fuego.



Las causas del incendio son materia de investigación, aunque autoridades de socorro señalan que todo indicaría que se trató de un cortocircuito.

Esta es la habitación donde estaba el niño. Foto: Bomberos de Popayán

“Por la existencia de circunstancias extrañas y por el análisis que se hizo primario y hasta tanto no esté la necropsia, no se puede dar el informe definitivo. Sin embargo, en principio, la primera causa sí se puede relacionar con aparatos eléctricos que, al parecer, estaban conectados donde inicia el incendio”, explicó Gañán.



El pasado 13 de octubre, se registró otro incendio que destruyó una fábrica de muebles y afectó otras viviendas en el barrio El Cadillal, cerca del sector histórico.



Aunque no hubo víctimas ni heridos, hubo pérdidas millonarias que superan los 600 millones de pesos.



