A colombianos se les alarga la pesadilla por covid-19 en el exterior

Todo el planeta va en un segundo round de la pelea contra el coronavirus.

Ha sido una batalla que, además, de confinamiento, millones de enfemos y muertes, ha motivado la unión de países y en Colombia, de esfuerzos para contrarrestar los contagios que siguen aumentando en un paso acelerado.

Hay vallecaucanos, como Javier Vallejo y Tibisay Estupiñán, que son sobrevivientes, pero lejos de sus familias y en suelos de otros paíse, como Estados Unidos y la República Checa.



Ambos tuvieron la temida enfermedad, pero la superaron en un casi un año que ha sido crítico, como el mundo no lo había vivido en muchas décadas atrás.



Sin embargo, la pandemia sigue y hay países, como en Italia, donde las medidas se prolongarán hasta el segundo semestre de este año, medidas que allí y en otros rincones del globo terráqueo se tomaron mucho antes que en Cali y en Colombia, como el toque de queda o cuarentenas en zonas rojas. Así lo cuenta la periodista bonaverense Edna Patricia Sánchez.



En estos países, hubo medidas en un comienzo de la pandemia, luego vino la reactivación económica, pero el virus siguió avanzando y otras vez, hay negocios cerrados y colegios con clases a distancia.



Pero como lo reconocen Tibisay y la caleña Carolina Trujillo, la vacuna devolvería la esperanza al mundo. De hecho, la comunicadora Trujillo ya se puso la vacuna. En los próximos días le aplicarán segunda dosis. En Colombia se adquirieron 40 millones y la llegada a Cali sería en marzo próximo.

El caleño que venció tres veces el temido coronavirus. Foto: Javier Vallejo

El caleño que venció tres veces el temido coronavirus

Javier Vallejo es un sobreviviente. Hace 13 años venció un cáncer y ahora este caleño que reside en West Palm Beach, estado de Florida, en Estados Unidos, tuvo la dura prueba del coronavirus.



Pero superó la enfermedad tres veces en un año de pesadilla, como él lo describe. Su historia comenzó en marzo de 2020, cuando su suegro con quien vivía junto a su esposa y la hija de ella en West Palm Beach, resultó positivo de covid-19. Vallejo y su esposa se hicieron la prueba y al dar positivo también se aislaron. En esta cuarentena sufrieron la muerte dfel suegro. Fue el 11 de abril de 2020.



Dos semanas después, cuando Vallejo parecía recuperarse, su esposa y él se hicieron una segunda prueba. Ella no arrojó la enfermedad, pero el caleño volvió al confinamiento y otra vez tenía síntomas. Luego se recuperó, pero se enfermó otra vez. Luchó aislado completamente y venció, pues la cuarta prueba fue negativa.

Carolina Trujillo vive en Estados Unidos hace 25 años. Estudió en la Universidad Autónoma, en Cali. Foto: Carolina Trujillo

‘Yo me vacuné en EE. UU. y brilla una luz’

“Soy caleña. Mi nombre es Carolina Trujillo y soy directora de Relaciones Comunitarias de Essex Media Group y del periódico La Voz, en Massachusetts (Estados Unidos).



Ya me pusieron la primera de dos dosis de la vacuna. Tuve sentimientos encontrados.



Estoy feliz porque siento que hay una luz de esperanza al final del túnel. Sin embargo, tengo una condición médica por mi corazón. Entonces, tengo cierta angustia de saber cómo va a reaccionar mi cuerpo.



Mi vida como profesional no varió mucho, cuando la pandemia se inició.



Todos nos fuimos a las casas. Fue un momento bastante agobiante.



Yo manejo un medio hispano y la comunidad latina no tenía mucha información, había un bombardeo de información por todo lado, desde la Casa Blanca, había mensajes que no eran consistentes. Fue bastante angustiante.



Trabajé desde la casa dos semanas. Afortunadamente trabajo en un sitio donde tengo una oficina grande y no comparto con nadie.



Podía estar aislada del resto de la gente, pero ellos siguieron trabajando desde las casas.



Pasamos de reuniones cara a cara a plataformas digitales. Esas plataformas me parecen tan impersonales. Fue un cambio drástico, del calor humano a mirar a las personas por una pantalla.



Pero rápidamente me acostumbré a lo que tenía que adaptarme.



Tengo un hijo de 19 años que decidió inicialmente quedarse en casa un semestre y en la mitad de la pandemia regresó a la universidad.



El 40 por ciento regresó y él hizo parte de ese porcentaje, viviendo en el campus, donde se sometió a todas las restricciones protocolarias para mantener a los estudiantes saludables.



Afortunadamente no hubo ningún incidente en el edificio donde se estaba hospedando. Hubo cuatro incidentes, cuatro casos aislados de jóvenes que estaban hospedados en dormitorios fuera del campus universitario y rápidamente fueron neutralizados y se tomaron las medidas de prevención.



En la parte personal creo que esos fueron los momentos de más angustia. Inicialmente me negué a que mi hijo volviera a la universidad, él quiere ser médico y está estudiando biología en este momento y tenía laboratorios que solo podían tomarse con clases presenciales.



Tenía que regresar y afrontar esa realidad. No lo pudimos ver por más cuatro meses, porque una vez llegó al campus no pudo regresar y lo vimos a finales de noviembre para Acción de Gracias.



En este semestre me dijo que estudiará desde la casa y eso es un peso grandísimo que se me quita de encima.



Yo tenía la esperanza de visitar a toda familia en Colombia. No pude. Cancelé dos veces, tenía pasajes para febrero y cancelé.

Cambié pasajes para agosto y cancelé por segunda vez.



Cancelé también pasajes para Puerto Rico por vacaciones.



Nunca me imaginé que pasando seis meses estuviéramos en esta emergencia mundial.



Ha sido un año de mucha introspección, reflexión, de volver al centro de lo que es importante, me ha ayudado a acercarme más a mi hijo, a mi esposo, a las personas que a diario nos brindan su apoyo".

La colombiana Edna Patricia Sánchez muestra parte del Vaticano, en Roma. Foto: Edna Patricia Sánchez

‘En Italia, multas son altas por salir a calle’

“La vida en Italia está cada vez más complicada. Soy Edna Patricia Sánchez, oriunda de Buenaventura y vivo desde hace más de 4 años en Trieste, a orillas del mar Adriático.



Aquí, los casos están aumentando muy rápidamente al igual que los muertos. Por ahora se mantienen abiertos escuelas y colegios, pero en una región cerca de Nápoles, el gobernador dio la orden de cerrar colegios hasta el 30 de octubre. Volvimos a limitaciones, según cada región, pero están pensando dejar los fines de semana como zona roja y prohibir desplazamientos entre regiones.



Las multas son altas: de 400 a 1.000 euros (más de $ 4 millones), si se está en las calles. Solo se sale a trabajar. Todo está cerrado a excepción de supermercados y farmacias; bares y restaurantes solo por domicilios”.

Tibisay Estupiñán aspira a que todo mejore con la vacuna y no repetir el virus. Foto: Tibisay Estupiñán

‘En Praga hay visita sorpresa a pacientes’

“Mi nombre es Tibisay Estupiñan nací en Buenaventura y por cosas de la vida y el destino terminé viviendo en Praga en los últimos cuatro años.



Como en todos los rincones del mundo, aquí en la República Checa también el covid nos tomó por sorpresa. La primera ola fue ‘surfeada’por el Gobierno y el Ministerio de Salud con total destreza y acierto.



A mí me dio covid durante ese período y la atención fue inmejorable, todo funcionó virtual o por vía telefónica y a través de la red de monitoreo. Llamaban para ver si estaba en casa y podían visitarte por sorpresa, como parte del monitoreo. En estos momentos estamos en una cuarentena semiestricta; establecimientos de primera necesidad están abiertos y desde las 9 p. m. hay toque de queda”.

Luisa F. Celis, en uno de los paisajes de Lyon, cuyo nombre en español es León de Francia. Foto: Luisa F. Celis

‘La vida se volvió a paralizar en Francia’

“Mi nombre es Luisa Fernanda Celis. Vivo en Lyon hace más de cinco años. Aquí se pensó que el covid iba a ser algo pasajero. Entre febrero y mayo de 2020 hubo exigencia de uso de máscaras. No se sabía si este sería un parámetro para contener el virus.



Gracias al sistema social, las personas con contratos de trabajo teníamos el derecho al ‘Chomage partiel’, el gobierno pagaba entre el 80 y 84 % del salario, mientras duraba el confinamiento absoluto.



En verano todo volvió a ser normal, pero en septiembre subió el covid y volvió el confinamiento con un certificado para trabajar, ir a escuelas, hacer compras y hacer deporte en una hora.



Hoy tenemos el ‘Couvre-feu’, un toque de queda de 18 y 6 horas. Bares, restaurantes, cinemas, teatros y estaciones siguen cerrados”.



