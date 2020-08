Concejala de Cali denuncia acoso cuando practicaba deporte

La concejala denunció, a través de redes sociales, que el acoso del que fue objeto le provocó rabia e indignación. Pidió que esa situación desaparezca de todos los ámbitos.



Erazo, junto a las concejalas de la ciudad, conforman una comisión de la corporación que ha abordado la problemática del acoso y los feminicidios.



"Suelo los domingos salir a hacer un poco de deporte, a correr, desde temprano; lo que ya, obviamente, nos pone en un problema de inseguridad de nuestra ciudad. Sin embargo, trato de ser muy cuidadosa, salgo a trotar a veces sola, a veces con mis amigos", relató Ana Leidy Erazo Ruiz, concejala por el Polo Democrático, politóloga, magíster en estudios urbanos y defensora de Derechos Humanos y Ambientales.



Anotó que "estoy aquí hablándoles porque acabo de vivir un episodio bastante doloroso que siento debe ser un mensaje para los hombres de nuestra ciudad y ojalá de todos lados. No basta con que tengamos que salir a la calle con nuestra ropa deportiva, que la gente de los carros como de las motos nos quede mirando para ver cómo estamos vestidas. Trato de omitir ese tipo de situaciones, aunque a veces hasta nos persigan y nos digan cosas horribles. Hoy acabo de vivir un episodio doloroso en el que un joven pasó en su bicicleta y empezó a tararear una canción como queriendo llamar la atención y se levantó la camisa".

Ustedes como hombres no se alcanzan a imaginar lo que nosotras sentimos ante un caso de acoso, de violencia.



Hoy viví algo horrible y me siento vulnerada, con rabia e indignación. ¡NO MÁS ACOSO EN NINGÚN AMBITO DE NUESTRAS VIDAS COMO MUJERES! pic.twitter.com/70beM8uHdA — Ana Erazo (@AnaErazoR) August 29, 2020

Erazo dijo que el hombre le mostró sus genitales. "Esto fue realmente asqueroso, empecé a gritar como una loca, sobre todo a él, a decirle que era un morboso. Él cogió su bicicleta. La gente que estaba trotando medio se alertó.. y él se fue. No saben lo vulnerable que uno se siente, lo que uno llega a pensar en esos momentos y creo que no es justo con nosotras. Ya, suéltennos. Tenemos que vivir sus acosos, sus abusos, sus violencia hasta llegar en algunos casos a los feminicidios. Y creo que no más, nosotras no nacimos para eso porque estamos demostrando que somos capaces en muchos ámbitos de nuestras vidas".



En el Concejo se abordó este mes el tema del acoso, en especial, en el sistema masivo de transporte MÍO.

Lo lamento mucho. Ojalá entre todas y todos podamos derrotar ese estado de cosas patriarcal que promueve estos comportamientos aberrantes. Gracias por compartir su testimonio. — Federico Vidal Z. (@federicovidalz) August 29, 2020

La concejala Natalia Lasso señaló que la mujer está más expuesta a la violencia en el espacio público en un 47 por ciento y en un 31 por ciento en la vivienda. Lamentó que no se tuviera definida una campaña en concreto para el año 2020, desaprovechando todo lo que significa el poder movilizar e informar a más de 250 mil pasajeros diarios.



La concejala María Isabel Moreno Salazar respaldó una campaña masiva para enfrentar el tema,



Erazo Ruiz solicitó una campaña que cubra todo el Sistema de Transporte Masivo para que se informe sobre las violencias de género y se convoque a la denuncia.

Solidaridad con usted, concejala.

Nadie debe pasar por esto, autoridades deben priorizar rutas seguras para practicar deporte en la ciudad. — Víctor Tabares (@victor_tabares2) August 29, 2020

El presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, dijo que se espera poner al servicio un 'vagón rosado' y botón de pánico para alertar este tipo de amenazas o de violencias contra la mujer.