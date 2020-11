Una persona murió embestida por vagón de montaña rusa en Cali

La noche del domingo de este 15 de noviembre, en un parque de atracciones en el parque de la tradicional Ciudad de Hierr,o terminó en tragedia.

El hecho ocurrió en la montaña rusa, cuando uno de los empleados del parque de diversiones en la calle Quinta, frente a Cosmocentro, murió luego de que uno de los vagones en movimiento de la montaña rusa lo golpeó gravemente.

​

La víctima fue identificada como Rubén Darío Villegas, de 35 años.



Al parecer, a un visitante del lugar se le cayeron unas gafas y el empleado habría tratado de recogerlas. Sin embargo, habría ingresado a una zona de riesgo que tenía restricción.



En ese momento estaba funcionando la montaña rusa.



(Lea también: Recompensa de hasta $ 50 millones por capturar a asesinos de policía)



De acuerdo con el parque de diversiones, "fue un accidente de tipo laboral en una maniobra de operación".



Allí anotaron: "La atracción no presentó fallas. Nuestro operario con su sentido de servicio y de calidad humana decide de una manera que no estaba en el protocolo descender a la atracción, coger las gafas, no calcula, es embestido por uno de los coches, causándole lesiones y posteriormente su fallecimiento".

Nuestro operario con su sentido de servicio y de calidad humana decide de una manera que no estaba en el protocolo descender a la atracción, coger las gafas, FACEBOOK

TWITTER

Agregaron: "Pedimos mucha solidaridad y respeto a la familia de nuestro colaborador. Somos un equipo, una familia (...) lamentablemente tuvimos un accidente".



No obstante, también dijeron: "Nuestro parque sigue abierto al público".



El subsecretario de Inspección, Control y Vigilancia de Cali, Jimmy Dranguet, dijo que este caso se está manejando como un accidente laboral.



"Un operario estaba retirando un objeto de la montaña rusa y por una supuesta imprudencia fue golpeado por uno de los vagones de la atracción causándole la muerte", dijo el funcionario.



Añadió que esta es la versión que dieron quienes están a cargo de la empresa en el parque de diversiones.



(Le puede interesar: ¿Te quieres por convicción o por defecto?, explica Amanda Merbu)



"Vamos a verificar si no se trata de una falla mecánica o incumplimiento de protocolos de seguridad de la rueda", anotó Dranguet.

Vamos a verificar si no se trata de una falla mecánica o incumplimiento de protocolos de seguridad de la rueda FACEBOOK

TWITTER

Los empresarios del parque de diversiones reiteraron que el empleado habría hecho una maniobra de operación, cuando se presentó el "accidente de carácter laboral".



Expresaron sus condolencias a la familia del empleado.



"Esta maniobra no implicó peligro alguno para nuestros visitantes", sostuvieron en el parque de diversiones.



CALI