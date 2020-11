Tutela prohibió misas dentro del edificio de la Gobernación del Valle

El Juzgado Quinto Municial del Circuito de Cali ordenó retirar las imágenes religiosas del primer piso y sótano del edificio de la Gobernación del Valle, en Cali, debido a la tutela de una ciudadana.



El despacho señala que no se volverán a oficiar misas católicas en las instalaciones hasta que miembros de otras religiones tengan el mismo espacio.



"Somos respetuosos de las decisiones judiciales y vamos a dar cumplimiento a lo ordenado. Es importante expresar que esto viene de años anteriores, ha sido iniciativa de los mismos funcionarios que han solicitado un espacio de reflexión para profesar su fe", dijo la directora del Departamento Jurídico de la Gobernación, Lía Patricia Pérez Carmona.



La comunicadora Piedad Maya, quien ha sido funcionaria y presidente de la Asociación Colombiana de Ceremonial y Protocolo, elevó una solicitud de tutela en busca de la protección del derecho a la laicididad del Estado, a la libertad de culto y al principio de separación entre el Estado y la Iglesia.



La accionante, representada por el abogado Víctor David Aucenon, plantea que "en numerosas ocasiones han realizado eventos públicos en los cuales la pérdida del lacicismo, por parte de autoridades estatales, dificulta enormemente el desarrollo laboral. Maya paga impuestos en la Giobernación y comenzó a ver mensajes eminentemente religiosos".

Piedad Maya, comunicadora y experta en protocolo Foto: Archivo

"La señora Maya se siente muy ofendida al percatarse del uso de sus impuestos en beneficio de la evangelización de un culto", planteó el abogado Aucenon, quien en julio pidió tutela contra un trino del presidente Ivan Duque en el que aludía a su devoción a la Virgen de Chiquinquirá.

La Gobernación argumentó que no es cierto que la gobernadora Clara Luz Roldán adelante una campaña evangelizadora, que mantiene el respeto a la diversidad en funcionarios, contrtatista y visitantes de diferentes credos, y que las imágenes se entienden como un arte religioso.



La jueza Janneth Del Rosario Burgos acogió la tutela porque el uso de símbolos religiosos de una confesión específica en la Gobernación del Valle del Cauca vulnera la neutralidad que debe tener el Estado con respecto a la religión.



También, porque la realización de misas al interior de las instalaciones de la Gobernación vulnera el principio de separación entre la iglesia y el Estado.

"El espacio público destinado por la Gobernación para la reflexión, si bien el Decreto 354 de 1998 autoriza los lugares de culto en las Instituciones del Estado, el Juzgado observa que este espacio cuenta con imágenes y elementos religiosos alusivos a la Religión Católica, cuya simbología no representa a todas las religiones, ni un espacio ecuménico, porque los mismos no pertenecen a la comunidad en general sino a un grupo y culto determinado", dice la providencia.



Advierte que se incurre en "una promoción directa o indirectamente de la religión católica, lo cual afecta la igualdad entre las distintas confesiones religiosas, que en definitiva beneficia a una confesión en particular, pues no se ha coordinado el ejercicio de este derecho, en dicho espacio, con todas las entidades religiosas".

