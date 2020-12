Noche de Velitas en el Valle del Cauca tuvo nueve quemados por pólvora

La Secretaría de Salud del departamento reportó los primeros informes.

Hubo nueve casos de quemados solo en Noche de Velitas, de los cuales, cinco se presentaron en Cali.



Los otros quemados fueron: dos, en Yumbo; uno, en Tuluá, y el otro, en Palmira.



Al Hospital Universitario del Valle (HUV), que funciona en Cali, llegaron tres personas, dos adultos y un niño. Este último con quemaduras del 3 %, es decir, leves.



Sin embargo, el pequeño tiene afectaciones en zona especial, en uno de sus ojos.



Así lo informó el médico Jhon Sandoval, coordinador del área de Urgencias del HUV.



Indicó, además, que el menor llegó a Cali, procedente de la ciudad de Buga, en el centro del Valle del Cauca.



El médico dijo que el niño está estable. "Aparentemente, fue por un farol", dijo el médico Sandoval.



Añadió que los otros dos casos de quemados fueron dos adultos, uno de 34 años y el segundo, de 46.



Ambos adultos llegaron con quemaduras en extremidad superior izquierda, causadas por una petaca. También en ambos hechos.



Uno de los adultos viene de Corinto, en el norte del Cauca. El otro es originario de Cali.



Ambos están estables y su recuperación está a cargo del Grupo Multidisciplinario de Ortopedia y Mano.



En los primeros cinco días de diciembre hubo cinco quemados más.



“Este año no vamos a poder hacer lo que hacemos todos los años, estamos a pocos días de terminar un año muy duro, de muchas dificultades y no podemos aumentarlas, porque hemos sido ejemplo a nivel nacional, hemos logrado conservar las medidas, y por eso les pido vivir diciembre con todas las medidas. Así, luego no tendremos que lamentar más niños quemados”, dijo la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán.



Por su parte, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, presentó una serie de recomendaciones para evitar contratiempos como “no usar alcohol antes de prender las velas, que ojalá le pusiéramos esa responsabilidad a una sola persona, que estemos alrededor de esa iluminación de Navidad sentados a distancia, siempre con el uso del tapabocas.



Dijo que el año pasado se quemaron 20 personas en esta Noche de las Velitas, en el Valle del Cauca.



Los primeros casos de quemados en diciembre se registraron en Cali, Tuluá, Buga y Bugalagrande.



En una calle de Cali, una mujer resultó herida luego de que dispararon un volador de pólvora. El elemento pirotécnico la alcanzó provocándole quemaduras en su rostro y en una mano.



La secretaria de Salud de la capital vallecaucana, Miyerlandi Torres, dijo que esta persona no estaba incumpliendo la prohibición y por otros ciudadanos desobedientes, ella terminó con quemaduras de primer grado.



La funcionaria precisó que tiene quemaduras en el mentón y que sigue hospitalizada.



“Nuevamente reitero el llamado a la no manipulación de pólvora. Son personas inocentes que están siendo afectadas por otras que no tienen el cuidado ni la responsabilidad al manipular este tipo de artefactos, así que no a la pólvora, la pólvora no es un juego", dijo Torres.



A finales de noviembre y en la primera semana de diciembre de este 2020 se sumaron seis casos en total, entre ellos, el de un niño, de 9 años, que resultó con daños de segundo grado en su muslo derecho.



Por ello, aún no ha terminado su recuperación. Inclusive, quedará con una deformación.

No obstante, este caso del menor se registró antes del primero de diciembre.



La gobernadora del Valle del Cauca invitó a la ciudadanía a abstenerse de usar elementos pirotécnicos por el bienestar de las personas y también de las mascotas y hasta animales silvestres, que están siendo igualmente afectados, de manera inocente, como le ocurrió a la señora.



“La pólvora es una forma cultural nuestra de celebrar, cada vez más costosa y que produce quemaduras en las personas, emite humo químico, produce un ruido que es lo que más les gusta a los jóvenes y lo que más incomoda sobremanera a los adultos mayores, a la fauna doméstica y silvestre”, sostuvo la secretaria de Salud del Valle del Cauca.



Durante la temporada decembrina de 2019 y comienzo de 2020, el Valle del Cauca reportó 26 menores y 62 adultos quemados con pólvora.



La gran mayoría de estos casos son por quemaduras en manos, cara y miembros inferiores, recordó Juan Pablo Tróchez, médico asistencial de la Unidad de Quemados del Hospital Universitario del Valle (HUV).



