Ojo a los ladrones en diciembre en Cali, sobre todo, los viernes

Diciembre es uno de los meses en los que los ladrones hacen su 'agosto' en Cali, en especial, los viernes. Solo los domingos, como si aplicarán la ley de Dios suelen bajar sus actividades.

Los ladrones no han perdido el tiempo en este diciembre. De hecho madrugaron en un viernes para detonar una carga explosiva en un cajero automático de Bancolombia, en zona de la Portada al Mar.



Este sector está en el oeste, donde hay barrios exclusivos, al tiempo que es la salida para quienes se dirigen a Buenaventura o a barrios de la zona contigua zona de ladera.



Madrugaron, porque fue a las 4:30 de la mañana que ocurrió la explosión planeada por cuatro hombres que aprovecharon la soledad a esa hora, pero no contaron con que a pocas cuadras estaba una patrulla de la Policía que los persiguió, como en una escena de película, en medio del amanecer y logró capturarlos.



Es que en solo los cuatro viernes que hubo en diciembre del año pasado, según datos de la Fiscalía, se registraron alrededor de 400 denuncias de hurto. En un solo viernes de diciembre de 2019 hubo un centenar de estos casos.

Ya en los lunes de diciembre del año pasado, la cifra fue de 330 denuncias de hurtos. Los martes de ese mes se superaron las 350 denuncias. Eso quiere decir, que los delincuentes empíezan a partir de ese día a tomar más ímpetu para cometer sus fechorías en el resto de la semana.



Allí entran, sobre todo, los hurtos a personas. Son los predilectos por los asaltantes en Cali, pero bajo la modalidad del atraco con arma de fuego. Lo que más roban a las personas en cada viernes son los celulares.



No obstante, como lo señala el Observatorio de Seguridad de Cali todos los días son críticos para robos de celulares a personas en Cali, con arma de fuego, (6 a. m., 9 a. m, 6 a. m. y 9 p. m.) en las comuna 17 y 19 que están en el sur, con los barrios San

Fernando Viejo y El ingenio.



El robo de celulares con arma cortopunzante tampoco descansa, solo los domingos. Las horas críticas son 6 a. m., 9 a. m., 6 p. m. y 9 p. m., en la comuna 3 del centro caleño con el barrio: San pedro.

La Fiscalía y la Alcaldía misma también alertan a la población que sigue saliendo a la calle como si no hubiera pandemia con los riesgos de contagios, sin acatar las recomendaciones de la Administración de que en este mes se registrará otro de los picos de covid-19.



Estos atracos a mano armada son seguidos por la modalidad que tiene el factor oportunidad. En su orden continúan el halado (robar un vehículo del sitio donde está estacionado), el cosquilleo y el atraco con arma cortopunzante.



En ese orden de descenso sigue, de acuerdo con las denuncias ante la Fiscalía, la violación de cerraduras, o sea, los robos a las residencias y a los establecimientos en la capital vallecaucana. Estos ocurren, más que todo los viernes y los sábados, y son atracos con arma de fuego.



Sobre los robos a locales comerciales, la modalidad principal es con arma de fuego, Hora y día Críticos son los viernes, pero igual, lunes, martes, miércoles, jueves y sábado.



El horario favorito de los ladrones de locales son entre las 12 del día y las 3 de la tarde. Ocuiren más en las comunas 8, en el nororiente de Cali, y en la 13, en el Distrito de Aguablanca, en el oriente.



En cuanto al robo de motocicletas en Cali, los viernes y los miércoles son los de mayores registros, bajo la modalidad de atracos con arma de fuego.



Claro está que el robo por halado de motos no es recurrente cada viernes, pero no se debe bajar la guardia, pues esta modalidad es la que más se utiliza en Cali, en los demás días de la semana. Los dias más frecuentes son los miércoles, los jueves y los sábados, pero no quiere decir que los demás días no sean críticos.



Las horas críticas van de 6 p.m. a la medianoche, en los barrios Ciudad Córdoba, Alfonso Bonilla Aragón, San Pedro y San Vicente. Todos estos en el suroriente, el oriente, el centro y en el norte de Cali.



Los ciclistas tampoco se pueden descuidar. Los atracos hacia ellos son más que todo con arma cortopunzante los jueves, los viernes y los sábados. Pero el día crítico para el robo de bicicletas son los jueves, específicamente, por halado.



Tampoco se puede bajar la guardia con los robos de vehículos. La principal modalidad es el halado, entre 6 de la mañana y la medianoche, en las comunas 2, 5, 6, 17, 19, en el norte, nororiente y en el sur. En este caso, todos los días son críticos.

Con todo esto se deduce que llos días de menos denuncias de robos en la Fiscalía son los domingos. En diciembre del año pasado hubo menos de 240 denuncias por robos en este día.



Por todo esto, la Alcaldía, la Policía y la Fiscalía hacen un llamado a la comunidad a tener más precaución en este mes, cuando muchos están en vacaciones de fin de año, han recibido sus pagos, así como cuando reciban la prima.



Aunque la pandemia pudo frenar al comienzo del confinamiento, los hurtos, pues se pasó de 2.381 casos en febrero de este año a 1.628 en marzo y se bajaron a 661, en abril, cuando ya era la cuarentena, los anuncios del Gobierno Nacional y ese deseo por recuperar la vida y contar una reactivación económica a partir del segundo semestre de este 2020, los robos han venido tomando un ascenso, según informes de la Secretaría de Seguridad municipal.



Sin embargo, como se observa en un informe de esta Secretaría de octubre a noviembre hubo un bajonazo; se pasó de 1.999 a 1.571 reportes, pero no significa que diciembre sea igual.



Diciembre es pues el mes en que se registran, inclusive, robos que han dejado conmocionado a todo un país por la manera tan violenta en que se han perpetrado y, en algunos casos, han sido de película.



Nadie olvidará el asesinato del fiscal Alcibiades Libreros. Era el mediodía del 29 de diciembre de 2019, cuando un hombre de camiseta roja se acercó al vehículo del fiscal contra el crimen organizado, metió parte de su cuerpo al carro, forcejeó, al parecer para robarle una cadena, y ante la resistencia de Libreros, le disparó en dos ocasiones y lo mató.



En la unidad residencial Los Cristales tampoco olvidan el temerario robo, como de película. Los ladrones ingresaron en la noche de aquel sábado 14 de diciembre a la unidad e irrumpieron en dos apartamentos. Allí hurtaron elementos de valor y uno de los habitantes del conjunto residencial se enfrentó a los pistoleros, generándose un cruce de disparos.



CALI