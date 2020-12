Mujer resultó quemada con pólvora cuando regresaba a su casa

En momentos en que en una calle de Cali disparaban un volador de pólvora, el elemento pirotécnico alcanzó a una mujer provocándole quemaduras en su rostro y en una mano.

La secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, dijo que esta persona no estaba incumpliendo la prohibición, por otros ciudadanos desobedientes, ella terminó con quemaduras de primer grado.



La víctima aún sigue hospitalizada. La funcionaria precisó que tiene quemaduras en el mentón



“Nuevamente reitero el llamado a la no manipulación de pólvora. Son personas inocentes que están siendo afectadas por otras personas que no tienen el cuidado ni la responsabilidad al manipular este tipo de artefactos, así que no a la pólvora, la pólvora no es un juego", dijo Torres.



Un niño también resultó en este mes con quemaduras de segundo grado en su muslo derecho. Por ello, aún no ha terminado su recuperación.



La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, invitó a la ciudadanía a abstenerse de usar elementos pirotécnicos por el bienestar de las personas y también de las mascotas y hasta animales silvestres, que están siendo igualmente afectados, de manera inocente, como le ocurrió a la señora.



“La pólvora es una forma cultural nuestra de celebrar, cada vez más costosa y que produce quemaduras en las personas, emite humo químico, produce un ruido que es lo que más les gusta a los jóvenes y lo que más incomoda sobremanera a los adultos mayores, a la fauna doméstica y silvestre”, sostuvo la secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes.



Durante la temporada decembrina de 2019 y comienzo de 2020, el Valle del Cauca reportó 26 menores y 62 adultos quemados con pólvora.





Durante la temporada decembrina de 2019 y comienzo de 2020, el Valle del Cauca reportó 26 menores y 62 adultos quemados con pólvora.

La gran mayoría con quemaduras en manos, cara y miembros inferiores, recordó Juan Pablo Trochez, médico asistencial de la Unidad de Quemados del Hospital Universitario del Valle (HUV).

