Muerte de la bebé Celeste en Cali debe motivar el desarme: Arzobispo

El arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, hizo un llamado al desarme en toda la capital vallecaucana.

De hecho, es un proyecto para trabajar en los límites entre los barrios Julio Rincón y Doce de Octubre, donde se estarían registrando disputas y riñas acaloradas, como la que terminó en tragedia el sábado de hace una semana con la muerte de Celeste, la niña de un año y que recibió un impacto de bala, dejándola tan grave hasta causar su deceso.



(Lea también: Dejan libre a barrista que fue detenido por crimen de bebé en Cali)



La disputa se presentó en el barrio Julio Rincón, al parecer, entre hinchas de fútbol.



"El nombre de la niña Celeste debe convertirse en una bandera de desarme en los barrios de Cali.Esas injusticias sociales, el incremento de la violencia armada y esa economía criminal que se está estableciendo de manera gigantesca en el país, necesitan ser detenidas cuanto antes", dijo el arzobispo Monsalve.

El nombre de la niña Celeste debe convertirse en una bandera de desarme en los barrios de Cali FACEBOOK

TWITTER

"Inviten a los fanáticos a desprenderse de ese tema de los colores. Cuando una persona sea víctima de esos tropeles entre fanáticos, los clásicos se jueguen en blanco y negro que son los dos colores de luto. Cada equipo que se ponga de acuerdo a ver quien lleva el blanco y quien el negro", manifestó el prelado.



(Le puede interesar: Capturan a joven de 21 años por muerte de bebé en pelea de hinchas)



Otros líderes del barrio Julio Rincón pidieron más acompañamiento y actos simbólicos por Celeste para frenar la violencia. En el barrio Julio Rincón hubo un diálogo entre el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Alberto Rojas, y el comandante de la Policía Metropolitana de la ciudad, brigadier general Juan Carlos Rodríguez, con habitantes del sector.



(Lea también: Barristas defienden al hincha del Cali detenido por crimen de bebé)



El caso de Celeste generó tal repudio que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos por quien diera informes de la persona que habría disparado y cuya bala perdida alcanzó a la bebé.



En el hecho, un joven, de 21 años, fue detenido, pero hinchas y otros moradores de Julio Rincón rechazaron el operativo y dijeron que no tenía nada que ver.



Un juez ordenó la captura y no señaló aseguramiento por lo que la Fiscalía informó que iba a apelar en el caso.



Sin embargo, abogados defensores del joven sostuvieron que él no es responsable de este hecho en Julio Rincón y que buscan un 'chivo expiatorio' ante el fenómeno que se generó en medios de comunicación y entre las mismas autoridades.



CALI