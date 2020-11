¿Dónde están más de 1.800 estudiantes que desertaron de sus colegios?

¿Dónde están 1.809 niños que, de acuerdo con la concejala Ana Leidy Erazo señala que desertaron porque no cuentan con recursos ni herramientas tecnológicas para seguir sus estudios desde sus casas por temor a la pandemia?

Este SOS lo lanzó la cabildante al indicar que, por los menos 1.809 estudiantes habrían dejado sus asientos en instituciones educativas oficiales, debido a la poca conexión de internet en algunas zonas de la ciudad y no contar con recursos para adquirir herramientas tecnológicas.



“Hemos dicho de forma reiterada que hablar de ciudades para la vida digna es también hablar de adecuación de espacios y viviendas que garanticen el acceso a la internet y en pleno siglo XXI la conexión en red es un derecho más y una necesidad del ciudadano”, dijo la concejala. quien instó al secretario de Educación, William Rodríguez, y al subsecretario de Cobertura Educativa, Mario Colorado, para que generen estrategias que eviten la deserción no solo en la coyuntura, sino a mediano y largo plazo.



“Es necesario mirar esta problemática de manera integral, involucrando también a las familias que en muchos casos poco conocen de tecnologías y el contexto", dijo Erazo. "Una propuesta a corto plazo podría ser la articulación con procesos comunales y barriales en busca de donaciones para contar con tabletas, celulares e internet por tiempo ilimitado destinado a aquellos escolares que carecen de dichas herramientas, así como definir escenarios extra curriculares en articulación con Bibliotecas comunitarias”, precisó.

El secretario de Educación de Cali dijo que el municipio ha venido implementando estrategias para evitar que haya deserción. Así también lo han manifestado docentes de colegios públicos al afirmar que se buscan canales de comunicación continuos, por WhatsApp, por correos electrónicos y teléfono.



"Nosotros estamos trabajando todo el tiempo, pendientes de nuestros estudiantes; hay profesores que inclusive, en barrios como Llano Verde, salen a buscar a los estudiantes. Van a sus casas, las de hogares muy pobres que no cuentan con un teléfono celular, llevándoles el material de trabajo. También van los alumnos al colegio a recoger estos materiales y a entregar estos trabajos. Nosotros como docentes hemos buscado las maneras para que continúen el año académico".



No obstante, este año, en el colegio Santa Librada se lanzó un llamado por los estudianres que no cuentan con herramientas digitales e interpuso una acción de tutela buscando salidas, demanda que fue fallada en contra y la cual fue apelada.

En la Secretaría de Educación señalaron que la deserción sería del 1,1 %.



El funcionario dijo que es difícil precisar cuántos menores y estudiantes están en el sistema. Sin embargo, señaló que programas como el de Alimentación Escolar sigue prestándose con una cobertura de más del 90 por ciento.



De acuerdo con la Secretaría, en la actualidad se está promoviendo las inscripciones del año entrante y así asegurar el cupo de una educación gratuita y con beneficios y facilidades de acceso.

La Secretaría de Educación de Cali dijo que una de esas estrategias ha sido la campaña 'Cali educa desde casa', con Emcali a mediano y corto plazo para la entrega de SIM cards con internet; pasando de tener conectividad de 2G a 4G para mejorar la radiofrecuencia en zonas rurales.



“Con Emcali, la alianza estratégica hay que mirarla en el corto, mediano y largo plazo. Evidentemente en el corto es una medida de choque que ha tenido varias dificultades desde la pandemia; pero también hay que entenderlo en el mediano plazo, que estamos generando toda la estrategia para que la red que se está constituyendo tenga mayor conectividad, tenga mayor articulación”, señaló el secretario de Educación.



Entre tanto, la Gobernación del Valle del Cauca informó que unos 120.000 estudiantes son los beneficiados de la campaña 'Todos a clase', con la reconocida actriz caleña Martha Isabel Bolaños.



“Queremos que cada niño del Valle del Cauca, de las instituciones oficiales que tenemos en la Gobernación, tengan un computador, tengan la posibilidad de tener una tableta, tengan la oportunidad de recibir su educación de manera virtual”, dijo la gobernadora Clara Luz Roldán.



“Por favor, donemos ese computador, esa tableta, ese celular que no estamos usando y que, por supuesto, está en buen estado y, como somos prósperos, también podemos comprarlo y donarlo”, fue la invitación de la actriz.



