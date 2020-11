El Valle tiene un paraíso donde ha caído nieve

El Valle del Cauca, tierra de más de 22.000 kilómetros cuadrados, es un paraíso donde no solo hay llanura y mar. Hay lugares para visitar que son una verdadera fábrica de agua.

Los tiene el departamento, donde inclusive ha nevado. Sí, aunque parece increíble existe un sitio que ha tenido nevada y está a 3.800 metros sobre el nivel del mar, en esta misma tierra donde se puede cambiar de temperatura y que se encuentra a unas cuatro horas desde Cali.



Esta tierra es el páramo Las Tinajas en la cuenca alta del río Frayle, entre las cumbres que tiene Florida, en el sur del Valle.



ADN sigue con su serie de lugares de la región, como este que es parte de las 75.703 hectáreas de páramo en Florida, así como en Pradera, Palmira, El Cerrito, Sevilla, Tuluá, Buga y Ginebra. Gracias a eso hay frailejones, venados, osos, dantas y decenas de aves migratorias.



Según Julio César Lúlico y otros indígenas del resguardo nasa Triunfo Cristal Páez, que está cercano del páramo y donde sus moradores son sus principales guardianes, Las Tinajas es un lugar que hace honor a su nombre.



(Lea también: Operario murió tras ser embestido por vagón de la montaña rusa en Cali)



Según estos nativos, el páramo guarda el agua en lagunas enormes, como tinajas que, finalmente, drenan sus aguas a la quebrada Santa Bárbara y, por ende, al río Frayle que con su caudal serpentea la cordillera Central. A su paso, el río lleva agua a comunidades, como Los Caleños, Betania, Villa Pinzón, La Diana y Florida, además de surtir el líquido vital a pequeños caseríos y a cultivos de la parte plana.

El páramo y la cascada son parte de la cuenca del río Frayle Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

Es una tierra privilegiada por un frío intenso que baja desde las montañas y que se enquista en piel y huesos de quienes apenas se pueden desprender de pesadas cobijas y sacos de lana. Es allí donde hace apenas dos años, los indígenas vieron la nieve. No era granizo, había nevado como no había ocurrido 20 años atrás.



“La madre naturaleza nos da a conocer que el páramo es un sitio de mucha importancia, no solamente para el pueblo Nasa, sino para toda la población”, dijeron en el resguardo.



(Le puede interesar: ¿Te quieres por convicción o por defecto?, explica Amanda Merbu



“Lo que nos está dado es un indicador de que debemos seguir protegiendo y conservando el páramo”.



Este fue un llamado que le hizo la comunidad al viceministro de Políticas y Normalización Ambiental del Ministerio de Ambiente, Francisco Cruz, en su visita a la zona.



“Necesitamos muchísima más reforestación", dijo el director de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), Marco Antonio Suárez. Anotó que las condiciones del suelo es un colchón que regula y mantiene agua para el sistema de lagunas.



Dentro del mismo paisaje y un camino de más de 3 horas desde Florida, para llegar a los casi 4.000 metros sobre el nivel del mar de Las Tinajas, está la cascada Los Patos, una gigantesca caída de agua del ‘Manantial del Valle del Cauca’, como es conocido Florida.



La comunidad recordó que en 2017 y 2019 hubo acuerdos ARA con el resguardo que permitieron restaurar 849,81 hectáreas y 43,1 kilómetros de áreas de aislamiento.



CALI