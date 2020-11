El tren de cercanías en el Valle hará 17 millones de viajes

Más de 17 millones de viajes haría el tren de cercanías, cuando prenda motores y esté operando en el Valle del Cauca.

El tren ligero, que será eléctrico, irá de norte a sur, desde Jamundí pasando por Cali y Yumbo a lo largo de una línea férrea de 38,2 kilómetros y otra de 30,5 kilómetros, de este a oeste, para llegar a Palmira.



La línea entre Cali y el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón será de 5,5 kilómetros y se construirá dentro de los trabajos de este proyecto que revolucionaría el transporte público en los cuatro municipios.



En total, recorrerá 74,2 kilómetros, con respaldo del Gobierno Nacional, así como de los gobiernos del Reino Unido y Francia.



Ese primer empujón se traduce en 20.000 millones de pesos de la Nación.



El Ministerio de Hacienda pone a disposición estos recursos para los estudios, los cuales están en la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN).



La cifra se suma a los 2.000 millones que aportará la Gobernación del Valle; a otros 2.000 millones de la Alcaldía de Cali; 1.000 millones de la Alcaldía de Jamundí, y a 10.000 millones que aportará el Fondo de Prosperidad del Gobierno Británico.

Se espera que al 2055, el tren de cercanía haga 66 millones de viajes al año.



Es un gran sueño para solucionar, primero, los problemas de movilidad en Cali, pues este sistema entraría a reforzar el transporte público, sin que implique que el MIO deje de circular.



La idea es conectar Cali con Jamundí, Yumbo y Palmira. Pero en esto es clave la infraestructura actual del antiguo ferrocarril y del Corredor Verde, salvo para el ramal del centro de Cali y el paso hacia el aeropuerto.



El desafío es inmenso, teniendo en cuenta que las fechas de inicio de obra serían a partir de 2023 y la operación desde el 2025, es decir, en cinco años y aún no se pone ninguna piedra, aunque la firma francesa Systra adelantó los estudios de prefactibilidad, desde el 2019 con ajustes en este 2020.

Mapa de los trayectos del tren ligero en el Valle del Cauca. Foto: Infografía. EL TIEMPO

Se espera que el próximo mes se inicie la selección de la firma consultora que hará los estudios de factibilidad, como lo anunciaron la gobernadora del departamento, Clara Luz Roldán; el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina; el director del Departamento Administrativo de Planeación de la ciudad, Roy Alejandro Barreras; Frank Ramírez, secretario de Infraestructura del Valle, y la directora ejecutiva de ProPacífico, María Isabel Ulloa.



Sin embargo, aunque en Planeación de Cali aspiran a que estén en el año entrante, los resultados de estos estudios podrían conocerse en dos años y allí surge la pregunta de si se podrá cumplir con la meta de que el tren de cercanías empiece operando en el trayecto entre Cali y Jamundí, que se priorizó con una inversión de 1,7 billones de pesos, según la gobernadora y el director de Planeación de la capital del Valle del Cauca.



La meta es que en la primera semana de diciembre próximo se dé apertura a la convocatoria para la contratación de los estudios de factibilidad. “Será una convocatoria internacional que se hará a través de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN)”, señaló la gobernadora del Valle.



Desde la secretaría técnica, ProPacífico apoyará a los entes territoriales en la coordinación de acciones para el desarrollo de la gerencia transitoria del proyecto férreo, mientras se crea el ente gestor del tren y la Autoridad Regional de Transporte (ART).



En este sentido, también apoyará a los actores involucrados en la obtención de requisitos y autorizaciones para la creación de estas dos entidades de forma definitiva. Por último, ProPacífico también apoyará las acciones orientadas a garantizar el desarrollo óptimo de los estudios de factibilidad.



“Es un paso muy importante. Hay que recordar que es un sueño de toda la región, un proyecto en el que hemos avanzado paso a paso de manera consistente. ProPacífico va a seguir acompañando este proyecto, como lo ha hecho desde el primer minuto para que sea una realidad. Estamos convencidos de que solo trabajando juntos tenemos el poder de avanzar”, aseguró María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico.



Es importante destacar que la conformación del ente gestor y de la ART, así como la finalización de los estudios de factibilidad, son requisitos fundamentales para avanzar hacia la materialización del proyecto, cuya primera piedra se espera instalar en 2023 dando así, inicio oficial a la fase de construcción.



La inversión total en todos los tramos del tren de cercanías está calculada en 1.715 millones de dólares, es decir, más de 6,5 billones de pesos. En diciembre de 2019 se hablaba de 5,915 billones.



Este panorama fue parte de los estudios de prefactibilidad que en diciembre presentó la firma francesa Systra.



Entre el centro de Cali y Palmira habrá 28,8 kilómetros, un trayecto con 16 estaciones. La estación central se mantiene en Cali y serán las instalaciones de la antigua estación donde está Metrocali.



También se mantiene la estación en un ramal de cinco kilómetros hacia el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.



Pero, veedores reiteraron que la primera piedra del tren debe ponerse en estos tres años y no dilatar la entrega de los estudios de factibilidad.



No obstante, una de las condiciones que también harían viable el tren para cumplir con esos tiempos relativamente cortos, es que el 82 por ciento de estos 74,2 kilómetros están despejados, es decir, que la adquisición predial no representaría algún obstáculo en ese camino.

Tarifa técnica entre 1.700 y 2.100 pesos

El tren ligero tendría desplazamientos de 45 minutos.



Trenes de Jamundí a Yumbo, pasando por Cali, podrían tener una frecuencia de 7 minutos.

El costo de la tarifa técnica oscilará entre los 1.700 y los 2.100 pesos.



Cada vehículo del tren, de 42 metros de longitud, tendrá capacidad para 346 o 350 pasajeros.



Con la Nación se acordó la constitución de una autoridad regional de transporte, que regule el uso del tren de cercanías. Estaría creada antes de obras, en 2023.



CALI