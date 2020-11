Navidad en Cali: sin conciertos presenciales y sin novenas masivas

La Gobernación del Valle prohibió reuniones de más de 50 personas en la temporada navideña, mientras que la Alcaldía de Cali no autorizará eventos presenciales en Feria.



Las autoridades de salud pasaron de alerta amarilla a naranja ante el aumento de contagios y que se ha bajado la guardia en controles en barrios y negocios.

La gobernadora Clara Luz Roldán anunció un decreto que en diciembre limita a 50 asistentes en fiestas, eventos culturales y deportivos. La mira es controlar el aumento de casos y frenar la ocupación de Unidades de Cuidado Intensivo (UCI), hoy en un 65 por ciento.

Se prohibirán las novenas, si no son en espacios abiertos. “Debemos crear conciencia, de cada uno de nosotros depende la salud de nuestras familias de nuestros padres, nuestros hijos y de nuestros abuelos. Está demostrado que los niños no es que no lo adquieran, lo adquieren y lo transmiten”.

El llamado fue extendido a los comerciantes para que garanticen que no hayaen aglomeraciones. En ese sentido se propone ampliar horarios a las 12 del día hasta 1 de la tarde”.



La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, explicó que la alerta naranja implica seguimiento a UCI y cancelación de cirugías programadas. “Tenemos que liberar cuidados intensivos para pacientes covid y se suspenden cirugías programadas”.



El aumento de casos ha tocado a Palmira, Buga, Tuluá, Jamundí, Cartago y Yumbo.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo que la alerta se elevó de amarilla a naranja. No hay permiso para fiestas empresariales ni a la Carpa La 50, cuyos organizadores prometen cumplir medidas de bioseguridad y generar empleo.

“No estarán permitidos eventos tipo conciertos u otros en clubes sociales. Si usted está comprando boletas en eventos presenciales, está botando la plata”, dijo Ospina.



El mandatario precisó que Corfecali no realizará eventos presenciales, sino virtuales.

Anotó que el alumbrado navideño será ambulante y sin instalación de decoración fija.



Por ahora no se declarará toque de queda ni ley seca. “Es importante que el comercio opere, ojalá las 24 horas y se refuercen ventas virtuales”.



La secretaria de Salud Distrital, Miyerlandi Torres, detalló que del 11 al 26 de noviembre, la ocupación de UCI pasó de un 45 a 63,6 por ciento. Hay un promedio de 15 muertes diarias, “como en julio, cuando Cali vivió un pico de la pandemia. En noviembre, al día 26, iban 273 muertes por el virus”.



