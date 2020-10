El MIO en Cali y el debate que lo mantiene en vilo

En las empresas operadoras de transporte del Masivo Integrado de Occidente (MIO) hablan de un posible colapso financiero, ante el recorte de 92.000 millones realizado por la Alcaldía de Cali a la partida que en el presupuesto municipal de 2021 debe cubrir el subsidio al pasajero de MIO, compromiso adquirido por Metrocali desde marzo de 2018.

Es por ello que los cuatro concesionarios hicieron un llamado al alcalde Jorge Iván Ospína y el presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, de acciones que permitan la reactivación del sistema masivo.



En el Concejo también hubo llamado al alcalde Ospina para responder sobre esta situación.



“Si los operadores del sistema MIO no se suman al plan de reactivación del Distrito Especial, mejorando las condiciones de la tarifa de operación, no quedará otra opción que cambiar el subsidio a la demanda por un subsidio a la oferta, es decir que el aporte que hace hoy Cali vaya al pasajero y no al operador”, dijo el primer vicepresidente del Concejo, Roberto Rodríguez Zamudio.

El pago a los @operadorasMIO por @METROCALI y @AlcaldiaDeCali ha sido generoso hay que revisar de este año a modo de ejemplo los meses de abril mayo junio y julio con un minimo de pasajeros se les cancelo incluso mas de lo debido, ese detrimento debe parar https://t.co/O7Hb08IZZ0 — Roberto Rodríguez Zamudio (@RRZConcejalCali) October 17, 2020

"En ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla, ya han recobrado el 65 % de los pasajeros que perdieron durante la cuarentena, mientras que en Cali apenas se ha recuperado el 45 % de los pasajeros que movilizaba el MIO antes de aparecer la pandemia. Esto es un reflejo contundente de la suspensión y recorte de las rutas ordenado por Metrocali", dijeron los operadores en un comunicado.



Anotaron que “la partida establecida en el borrador del presupuesto para el MIO, unos 98.671 millones de pesos, no alcanzarían ni siquiera para cubrir la operación hasta la mitad de 2021”, dijo Eduardo Bellini, gerente de Blanco y Negro Masivo, uno de los cuatro operadores. Los otros tres son GIT Masivo, Unimetro y ETM S.A.



“Vemos con preocupación el presupuesto para el MIO en 2021. El valor no corresponde ni siquiera a la operación del primer semestre. Es importante que se ajuste al valor aprobado en el plan de sostenibilidad del sistema, firmado en 2019 con acompañamiento de entidades del orden nacional”, dijo Enrique Wolf, gerente de GIT Masivo.



El presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, respondió en un trino: "Estos son los recursos que los concesionarios del MIO han recibido por parte de la Administración Municipal durante el año 2020. Vía tarifa $ 79.000 millones a septiembre, sumado a los recursos por el diferencial tarifario FESDE por valor de $ 176.000 millones".

Estos son los recursos que los concesionarios del #MIO han recibido por parte de la Administración Municipal durante el año 2020. Vía tarifa $79 mil millones a septiembre, sumado a los recursos por el diferencial tarifario FESDE por valor de $176 mil millones. 🧵 ⏩ pic.twitter.com/RgzYNWLgjS — Oscar Ortíz 🚎🚠 (@OscarOrtizCali) October 17, 2020

El funcionario ha sostenido que se espera la continuidad en los aportes al Fondo de Estabilización y Subsidio a la Demanda (Fesde) y que la Nación pueda crear nuevas fuentes de financiación. El MIO también ha venido con dificultades, pese a un plan de salvamento.



A su vez, la pandemia y la cuarentena de cinco meses en el país agravaron aún más el panorama del sistema MIO que ha sufrido una disminución del 70 por ciento con respecto a los pasajeros que antes de la emergencia sanitaria transportaba, de acuerdo con información suministrada en junio de este año.



Según Metrocali,justamente a junio se había pasado de movilizar a 450.000 pasajeros, en un día hábil promedio, a 120.000 usuarios.

De acuerdo con el directivo Ortiz, pese al difícil momento, el MIO tiene futuro si se encaminan acciones para su sostenibilidad. Se requiere no solo del liderazgo de Metrocali, como ente gestor, sino también de los concesionarios del sistema (operación y recaudo) con compromisos de mejora del servicio.



Ortiz añadió que se espera la continuidad en los aportes al Fondo de Estabilización y Subsidio a la Demanda (Fesde) y que la nación pueda crear nuevas fuentes de financiación para la sostenibilidad de los sistemas de transporte masivo del país.



A su vez, considera que el aumento de la flota y la demanda del servicio del MIO también dependen, en buena medida, del cumplimiento de condiciones por parte de los cuatro concesionarios que tienen a su cargo el transporte público de la ciudadanía en Cali.



Para el funcionario, la estrategia para formalizar las fuentes alternativas de financiamiento de los sistemas resulta fundamental para establecer el equilibrio económico de los proyectos. "Consideramos que la Nación no debe dejar esta responsabilidad solo a los municipios", dijo.



Una de esos tropiezos, la ley 550, la de intervención económica, con la cual Metrocali aspira a ponerse al día con acreedores, en especial, GIT Masivo. Este es el operador que ganó un pleito a Metrocali en un Tribunal de Arbitramento. El estamento ordenó el pago de cerca de 160.000 millones de pesos.



Esto fue en octubre de 2019, cuando Metrocali informó la decisión, argumentando el objetivo de garantizar la prestación del servicio público esencial de transporte de pasajeros en Cali, el ente gestor del Masivo Integrado de Occidente, MIO, se acogió a la denominada ley de reorganización económica y reestructuración empresarial.

Alternativas que plantean en Metrocali

En lo que se ha llamado la pospandemia, Metrocali tiene entre sus planes el alquiler de espacios comerciales o de servicio dentro de la infraestructura del Sistema y la explotación de la publicidad para que el MIO pueda contar con recursos, mientras poco a poco, va volviendo la confianza de la ciudadanía en el sistema para que aumenten los pasajeros.



Además, según Metrocali, se planea activar algunas de las nuevas fuentes de financiación que se viabilizaron para la sostenibilidad del SITM MIO, a través del Acuerdo Municipal 0452 de diciembre de 2018.



Se trata de la explotación económica del estacionamiento en vía pública, establecimiento de la contribución por servicio de garajes o zonas de estacionamiento de uso público (en vía y fuera de vía pública), tasa por congestión o contaminación, rentas reorientadas (algunos servicios de Secretaría de Movilidad), impuesto de circulación y Tránsito o Rodamiento a Vehículos de Servicio Público, participación de Cali en impuestos sobre vehículos automotores (Ley 488/1998), servicio de Patios de Tránsito y sobretasa a la gasolina motor corriente y extra.



También, el impuesto con iniciativa del Gobierno para financiamiento de sistemas integrados de transporte masivo del país. "El ingreso por tarifa al usuario no es suficiente para los costos de operación de un sistema eficiente, con calidad y confiable".



Se espera que la Troncal oriental, tramos I y II, contribuya en la recuperación de demanda.



