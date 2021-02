La historia del hombre que rescata a los animales en peligro en Cali

“El pasado 04 de enero una compañera recogió un gallinazo en un costado de una vía del sur de Cali, el ave estaba con un ala desprendida y muy golpeado, le dije qué hacer mientras yo llegaba y trataba de rescatarlo”.



Como este, son cientos de casos que a diario le llegan a Davis Travis en sus redes sociales y WhatsApp, pues miles de personas lo reconocen como alguien que siempre está atento a ayudar a los animales.



¿Pero por qué lo buscan a él y no a las autoridades ambientales? Según Davis, a quien lo conocen como ‘El encantando de animales’, en muchas oportunidades las personas que conocen de emergencias con animales silvestres o domésticas en situación de calle no se pueden comunicar con las autoridades, o afirman que los tiempos de atención son demasiados largos y acá los minutos son vitales.



Travis se encontró con una escena desgarradora cuando llegó por el gallinazo atropellado, pues su ala estaba prácticamente desprendida, pero el sacrificio, no es una opción para él, pues mientras estén vivos, hay mucho por hacer.



Entonces decidió llevar al ave carroñera a una veterinaria y después de una cirugía de un par de horas, con oxígeno, anestesia general y una factura por $380.000, le reconstruyeron su ala y limpiaron los múltiples golpes que tenía.



Hoy, un mes después, este carroñero se recupera en La casita del Bosque, un sitio ubicado en zona rural de Cali, donde Davis y decenas de voluntarios, amantes de los animales, cuidan, protegen y tratan de recuperar cerca de 100 animales, entre los que se encuentran, zarigüeyas agredidas, gallinazos maltratados, murciélagos heridos, cerdos y vacas rescatados de mataderos, búhos que han caído de sus nidos y no ha sido posibles devolverlos a sus padres, perros abandonados con graves problemas en sus pieles y decenas de animales más, para devolverlos a la libertad.

Davis Travis, el caleño que rescata a los animales en peligro. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

El propósito de este animalista de 39 años es tener una red no solo en Cali y Colombia, sino contar con personas en todo el mundo que sepan qué hacer en caso de emergencia o ver un animal en riesgo.



Esto, dice, se puede lograr por medio de la educación. Dice que antes de llevar a un animal a las autoridades ambientales o dejarlos morir, las personas deben tratar de devolverlos a su hábitat, sin sacarlos de ese espacio.



“Esta situación ocurre muchas veces con polluelos o animales con pocos días de nacidos, pues las personas los ven y se los llevan para sus casas o los entregan a las autoridades ambientales y ahí rompen todo el ciclo; yo lo que les enseño a recogerlos y devolverlos al sitio donde pueden ser alimentados por sus padres y van a aprender a cazar y a sobrevivir, pues es vital tratar de no romper ese ciclo natural”, dice Davis mientras alimenta una de cinco zarigüeyas a la cual le mataron a su madre.



Davis, músico y fotógrafo de profesión, lleva ocho años con este proyecto en el cual sus padres, quienes también aman a los animales y lo acompañan constantemente en sus labores diarias, ‘lo sacaron’ de su casa a los 30 años, pues la pequeña vivienda donde compartía con ellos en la ladera de Cali, parecía un zoológico de animales enfermos, por lo que los problemas por el espacio eran muy frecuentes hasta con los vecinos.



Ocho años después, de nuevo se encuentra consiguiendo un terreno, pues le pidieron el sitio donde está porque van a realizar un proyecto de vivienda en el lugar.

Travis está buscando un espacio cerca de Cali, donde pueda construir legalmente su sueño de tener la primer ‘Escuela Verde’ más grande de Colombia, donde estudiantes, familias y voluntarios puedan seguir educándose y salvando cientos de animales estigmatizados por su apariencia física, pero que son de gran ayuda para mantener el equilibrio en el ecosistema.



“Nadie se preocupa por los animales que llaman feos o que no tienen colores, pero a los animales vistosos o las mascotas que supuestamente son finas, todo mundo les corre y no debe ser así, todos nos necesitan y debemos velar por su bienestar", dice.



Y agrega: "Los gobernantes y las autoridades ambientales, así como nosotros, somos incapaces de evitar la muerte de miles de animales a diario, pero con educación podemos salvar muchísimas vidas entre todos”, relata mientras ve a su amigo Faruk Bedoya aplicarle crema humectante a un cerdo con problema de piel, el cual fue rescatado hace más de un año luego que alguien lo compró para evitar que lo sacrificaran.



Por ahora, este animalista junto con los voluntarios de La casita del Bosque, seguirá salvando vidas a diario, en moto, bicicleta, por medio de WhatsApp, Facebook o Instagram, desde el lugar del mundo que los contacten sin importar la hora.



