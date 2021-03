Conozca cómo serán los cambios en la Avenida Sexta, ícono de Cali

Esa avenida con curvas que, como una mujer seducía a quien disfrutaba en el pasado a caminarla, atrae, de nuevo, las miradas.

Allí, a lo largo de este ícono de la ciudad donde la rumba y la salsa caleña alcanzaban las madrugadas y que llegó a ser una de las ‘zonas rosas’ por excelencia de propios y turistas, decenas de comerciantes siguen prefiriéndola para que la Sexta permanezca viva, pese a las crisis económicas de los últimos 20 años y que con la pandemia recibió una grave estocada.



Entre 2017 y 2018, en la entonces Alcaldía de Cali y en la Empresa Municipal de Renovación Urbana (Emru) presentaron proyectos para su renovación. Sin embargo, esas propuestas quedaron en el tintero y no se reactivaron por lo que comerciantes de la Asociación de Establecimientos Nocturnos y de Diversión (Asonod) piden que mucho local se quedó esperando y hubo cierres, mientras otros han hecho esfuerzos para mantenerse y otros más han llegado a esos locales desocupados o en abandono.



Es así que el antiguo Oasis, el local que vendía malteadas y helados sin paredes de los años 70 y 90, y que se fue en deterioro hasta quedarse sin clientes, a pocos metros de la avenida, hoy tiene otra cara.

Esfuerzos de comerciantes por seguir en la avenida Sexta Norte y darle la dinámica económica que espera la ciudad para su recuperación. Esta es la la Sexta con calle 17 Norte. Foto: Carolina Bohórquez. EL TIEMPO

Allí está ahora la marca Tostao Café & Pan y al lado un puesto del tradicional Dari con sus helados y paletas, marca cercana a esa avenida.



A su vez, en la reconocida Brisas de la Sexta han puesto empeño en tener sus puertas abiertas.



En la Sexta con calle 23N, Tardes de la Sexta, así como Kokoriko siguen siendo fieles.



Y aunque en la Sexta con 16N, algunos bares y discotecas han desaparecido con el paso de los años, sobre todo, afectados por la pandemia, han llegado otros dueños, como el de una venta de frutas donde antes hubo un bar de música rock.

La Sexta, entre la tradicional La 14 y el centro comercial Chipichape. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

En ese éxodo de locales, muchos se han ido a la avenida 9 Norte, siendo ahora una de las más apetecidas ‘zonas rosa’.



Hay locales en este corredor y hoy los mantiene en el centro comercial Chipichape, así como en la Sexta con 38 Norte.

Hemos decidido emprender, con recursos del empréstito, la renovación de 45mil m2 de espacio público peatonal en la Avenida Sexta. Este es un proyecto que recupera y pone en valor la historia de este lugar de encuentro en nuestra ciudad.



Gracias @JorgeIvanOspina @AlcaldiaDeCali pic.twitter.com/bp7DFzkTSN — Roy A. Barreras (@RoyAlejandroB) March 3, 2021

Ante el panorama, el presidente de Asonod, Alejandro Vásquez, señala que los comerciantes esperan saber qué pasó con dos fondos de reactivación que la Administración distrital había anunciado por los efectos de medidas por pandemia.

Líderes de juntas de Acción Comunal de los barrios Granada y Versalles recuerdan que es una promesa repetida.



Sin embargo, el alcalde Jorge Iván Ospina, el director del Departamento Administrativo de Planeación de la ciudad, Roy Alejandro Barreras, y el secretario de Infraestructura de Cali, Néstor Martínez, coinciden en afirmar que la renovación urbana será una realidad.

Este es uno de los diseños de la propuesta de la Alcaldía. Desaparecen las barreras rojas y hay un bicicarril en el costado izquierdo. Foto: Diseño de Alcaldía de Cali

Según el director de Planeación, el primero de abril se abrirá la licitación de esta obra que abarcará 45.000 metros cuadrados (equivalen al tamaño de seis campos de fútbol).

Tendrá bicicarril

El funcionario afirmó que los trabajos en 2,2 kilómetros donde se ubican 44 manzanas y 664 predios en cinco barrios e incluyen trabajar espacio público y hasta un bicicarril. Se aspira a iniciarlos en junio o julio de este año con 60.000 millones de pesos del empréstito de 650.000 millones que el Concejo de la ciudad le aprobó al alcalde Ospina, el año pasado.



“Emprendemos la renovación de espacio público peatonal en la avenida Sexta”, sostiene Barreras. Es un proyecto, que se trabajó en el gobierno pasado, pone en valor la historia de lugar de encuentro en Cali.

Semáforo de la avenida Sexta Norte con calle 15. Foto: Carolina Bohórquez. EL TIEMPO

Anota que “es proyecto prioritario para la movilidad peatonal (...) No se está invirtiendo en vehículos automotores, sino en espacio público peatonal”. También indica que la Sexta es un escenario del futuro, una propuesta para rescatar la arteria, “como lugar de encuentro social y de identidad cultural local y global”.



Barreras dice que la renovación generará 2.000 empleos directos y 14.000 indirectos.



La concejala Diana Carolina Rojas dice que la administración de Maurice Armitage, a la que ella estuvo vinculada, dejó “casi listo para contratar la renovación de la Avenida (...) Sin embargo, este proyecto no estaba incluido en el crédito de los 650.000 millones, lo cual deja ver que no es claro el destino de esos recursos”.



En la Alcaldía están evaluando diseños y planteamientos que vienen del 2017, cuando funcionarios de Planeación y de la Emru, trabajaron en un estudio de la Sexta, desde la plazoleta del Correo, frente al Centro Administrativo Municipal (CAM).



De acuerdo con la Emru, ese diagnóstico permitió ver las condiciones de la Sexta; qué puede aparecer desde la norma urbana, según lo establecido en el POT; qué podría surgir nuevo, de acuerdo con lo identificado; cuáles son las vocaciones que podría tener; qué debería hacer el municipio y cuáles son las estrategias de asociación con privados que podrían tener para reactivar la zona.



Se conservaría la iniciativa de derribar los muros bajos con las barandas rojas entre las calles 12N y 21N al igual que los topallantas entre las calles 12N y 21N ( elementos de concreto pintados de amarillo que evitan que vehículos se peguen al muro límite). También se propuso eliminar las bahías de estacionamiento y quioscos comerciales para la adecuación del espacio público, además de la subterranización del cableado eléctrico entre las calles 21N y 36N. Se actuará sobre la zona dura existente.



A su vez, se espera un bicicarril en el costado izquierdo, con conexión con el Bulevar del Río.



Tendrá un ancho mínimo para zona dura peatonal de 2 metros a cada costado.



En la historia de la avenida Sexta se recuerda cómo desde 1918 empezaron a aparecer las construcciones alrededor de este entonces camino de herradura.



Una de las primeras construcciones fue Villa Isabel, de Enrique Lalinde.



Estaba ubicada donde hoy está el almacén Dollar City hasta donde queda Kokoriko. Esta calle era conocida también como la ‘Calle de los paisas’ y donde hoy se encuentra localizado Kokoriko se edificó la casa de Donato Doménico, de la que se conserva una pequeña parte.



