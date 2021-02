¿Cómo regresará la alternancia en colegios públicos de Cali?

La Secretaría de Educación de Cali convocó a iniciar el modelo de alternancia en el sistema educativo oficial, a partir del próximo primero de marzo.

“En una reunión de debate y concertación hemos decidido iniciar el proceso de alternancia en esa fecha, dado que en ese momento contaremos con todos los elementos de bioseguridad, bioprotección, higiene y seguridad sanitaria en nuestras sedes que estén habilitadas y que cuenten con las condiciones de infraestructura”, aseguró el secretario de Educación de la ciudad, William Rodríguez.



Sin embargo, hay dudas entre directivas y algunos profesores de colegios públicos que piden analizar las clases bajo dicha modalidad. El modelo se ha venido aplicando en algunos jardines infantiles, al tiempo que asociaciones de colegios privados mantienen inquietudes por los contagios de coronavirus, pese a que la ocupación en unidades de cuidados intensivos ha ido bajando, según el alcalde Jorge Iván Ospina.



El mandatario dijo el pasado 12 de febrero: "Ya en 79 % de ocupación en Unidades de Cuidado Intensivo, poco a poco superamos completamente el segundo pico epidémico, barrios del sur como Valle de Lili y Caney ingresan a normalidad. Gracias a todos los vecinos por su esfuerzo".



Para dar inicio a este esquema, las 93 instituciones educativas oficiales (IEO) radicarán sus protocolos de bioseguridad y pasaportes sanitarios en el portal de la Administración Municipal y el documento sucinto de los ajustes curriculares, mediante el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) del organismo educativo. “Esto será un proceso gradual y progresivo, donde poco a poco iremos estabilizando el sistema educativo tanto público como privado de nuestra ciudad”, explicó Rodríguez.



El funcionario detalló que desde el 03.02.2021 inició la entrega de los primeros recursos básicos a las IEO como lavamanos de pedal, dispensadores de gel, tapetes desinfectantes y termómetros, proceso que a la fecha avanza en más del 50% y que culminará en la última semana de febrero.



Pero siguen las dudas de algunas directivas y profesores de sedes educativas públicas de esta capital para volver.



Consideran que no existen las condiciones de bioseguridad para los docentes y demás miembros de la comunidad académica, pese a que las cifras de contagios por covid-19 estarían cediendo y a los compromisos de la Secretaría de Educación, en cuanto a los protocolos.



En febrero pasado, algunos jardines y colegios privados de Cali asumieron alternancia.



A partir del lunes de la semana pasada se reinició el contrato de aseo y desinfección de estos planteles. A su vez, el Departamento Administrativo de Contratación Pública (DACP) informó que se realiza la compra de jabón líquido, alcohol glicerinado, alcohol antiséptico, toallas desechables, tapabocas, desinfectante a base de amonio, cinta para la marcación del distanciamiento, todo a través de la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente.



Igualmente, la Entidad Territorial Certificada (ETC), a través de contratación directa y dada la declaratoria de urgencia manifiesta decretada en el Distrito de Santiago de Cali, hará la compra de los elementos de bioseguridad que no ofrece la tienda virtual.

Los insumos se adquieren mediante https://www.colombiacompra.gov.co/ y contratación directa, y serán suministrados a las IEO durante la última semana de febrero. De esta manera, dijo Rodríguez, se posibilita iniciar la alternancia en marzo.



