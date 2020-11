Cali tiene su carpa de discordia por conciertos, ruido y ahora covid

Dos años y no termina la controversia por la carpa instalada en inmediaciones de la carrera 50 con calle Quinta, en el sur de Cali.

Aunque desde 2018, la Alcaldía ha venido indicando que no había permisos, Carlos Paz, gerente de la carpa, por la que vecinos de unos 400 apartamentos en el barrio El Lido se han venido quejando de ruido por conciertos en estos dos años, aseguró que sí los tienen.



Sin embargo, el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Rojas, insistió en que las autorizaciones no se han tramitado, a lo que Paz respondió que eso no sería así.



Pero vecinos señalaron que temen ahora no solo el ruido por los conciertos, sino los riesgos por contagio de coronavirus. Paz dijo que se cuenta con protocolos y que el aforo para eventos es del 20 %, es decir, para unos 3.000 asistentes.



Esta historia empezó hace más de dos años, cuando se instaló la carpa, detrás de la estación Unidad Deportiva del MIO, a pocos metros de conjuntos de apartamentos del barrio El Lido.



Los residentes se han venido quejando ante la Policía y autoridades ambientales de la ciudad como el Departamento Administrativo de Gestión Ambiental (Dagma) de lo que califican el ruido.



Con la pandemia, la situación se calmó, pero ahora, según los vecinos, la carpa tendría conciertos en la última semana del año, mientras la Feria de Cali será virtual.

Esta es una maqueta de la carpa. Foto: Archivo particular

Esto tiene a la comunidad de este sector de El Lido con malestar y preocupación.



El secretario de Seguridad de Cali dijo que la carpa como tal no ha pedido permisos para esos eventos de final de año, teniendo en cuenta, sobre todo, la pandemia y las recomendaciones de que no hayan aglomeraciones.



El representante legal de la carpa dijo que tiene los permisos al día e insistió en que sí cuentan con los protocolos de bioseguridad.



Para los vecinos, esta situación se ha venido presentando, “a menos de 50 metros del hospital de Siloé y de tres colegios públicos”, entre ellos, el Eustaquio Palacios.



“Es algo inhumano”, repiten estos vecinos que están solicitando a la Alcaldía mano dura. Hace dos años, el entonces alcalde Maurice Armitage escuchó a la comunidad para buscar salidas y la Administración señaló que no había permisos. Pero las directivas de la carpa siguen afirmando lo contrario.



El Dagma señala que una de las zonas de más quejas por ruido en Cali es el sur, con las comunas 17 y 19. De hecho, el barrio El Lido, y la estación Unidad Deportiva del MIO hacen parte de la comuna 19 y es una de las áreas de más peticiones para el control de la bulla.



