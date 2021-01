Valle salta a 1.922 contagios y 64 muertes diarias por covid-19

Apremiadas por las peticiones para abrir sectores económicos y concertar las medidas frente a la pandemia del coronavirus, las autoridades recibieron el martes el reporte de mayor número de muertes diarias.



Por tercera vez, en forma consecutiva, el departamento superó los 1.500 casos positivos.



"Estamos haciendo más pruebas , y con ello tendremos más casos identificados ( + ) y mayor posibilidad de casos bien atendidos que no deriven a UCI , lo hacemos con recursos de nuestra cuidad no podemos esperar eternamente a las Eps

Gracias a las Empresas Sociales del Estado", escribió el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.



El boletín diario del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) señala el martes 64 muertes que están distribuidas así: Cali (42), Palmira (5), Tuluá (3), Caicedonia (3), Jamundí (2) y de a uno en Sevilla, Yotoco, Yumbo, Buga, Bugalagrande, Candelaria, Andalucía, La Cumbre y Florida.



Durante esta crisis sanitaria se han presentado 5.245 personas fallecidas en el departamento.



En la capital del Valle se trata de la cifra más alta de muertes durante esta pandemia.

Gracias a las Empresas Sociales del Estado — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) January 27, 2021

El alcalde Jorge Iván Ospina dijo que "como lo habíamos anunciado previamente nos llegaría una notificación muy elevada de casos covid, ese es el caso de los últimos días, especialmente hoy. Ejemplo 153 de los casos notificados hoy son del 2020".

#COVID19🦠| El Valle del Cauca sigue con una alta ocupación de camas UCI, advierten las autoridades sanitarias, al precisar que hoy 26 de enero se llegó al 97% al brindar atención a 748 pacientes. https://t.co/2vM6lQ6GgP — Secretaría de Salud de Valle del Cauca (@secsaludvalle) January 27, 2021

De acuerdo con Ospina, ese rezago en la entrega de datos se debe a que no pocos de los resultados de las pruebas aún no están reportados en la plataforma del Gobierno Nacional.



El Alcalde ha pedido a las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) que agilicen la recolección y toma de pruebas para que no se acumulen resultados, lo que se presenta en la mayor parte del país. La gobernadora Clara Luz Roldán pide también que esa respuesta sea más oportuna e insiste en el autocuidado de los ciudadanos.

ACTUALIZACIÓN 📊 - 26/01/2021 Cifras COVID-19 en el Valle del Cauca. pic.twitter.com/DH2ReUFU0g — Secretaría de Salud de Valle del Cauca (@secsaludvalle) January 26, 2021

La situación es compleja porque de 1.125 Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), un 66,5 por ciento están ocupadas por pacientes de covid-19, 29,7 por ciento por quienes afrontan otras patologías. Eso representa que solo el 3,8 por ciento están disponibles.



Al reportarse el martes 1.922 casos positivos de coronavirus,Valle llegó a 167,161 contagios desde el inicio de la pandemia. Las cifras nacionales son las siguientes:



Bogotá: 598.993

Antioquia: 320.219

Valle del Cauca: 167.161

Atlántico: 112.030

Cundinamarca: 91.320

Santander: 81.715

Bolívar: 62.132

Tolima: 60.356

Norte de Santander: 47.869

Huila: 44.584

Nariño: 44.292

Risaralda: 43.340

Caldas: 42.853

Boyacá: 39.882

Meta: 39.754

Cesar: 37.637

Córdoba: 32.138

Quindío: 29.232

Magdalena: 29.068

Cauca: 24.799



Valle superó por tercera vez los 1.500 casos. El domingo fueron 1.542, el lunes 15.24 y el martes 1.922.