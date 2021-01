'Usaron mi cuenta para amenazar al Alcalde de Cali'

El Alcalde anunció que procederá a elevar las denuncias por los mensajes amenazantes que han circulado por redes sociales. “Ni siquiera los había visto y fue ayer que me dijeron que estaba circulando esta situación de tensión, difícil y maluca, de un muchacho que seguramente tiene otros criterios de lo social, político y económico, pero que jamás puede agredir verbalmente a través de las redes porque esto puede generar violencia", dijo este lunes.



Rafael Quintero, cuya cuenta de twitter aparece ahora eliminada, dice que sería un uso indebido que no comparte. "Maten a ese man, por favor", dice el mensaje enviado por celular.



'Convocar a la muerte es un camino equivocado, las personas deben comprender que las redes sociales son una herramienta de información, opinión, de construcción de ciudadanía, jamás debe ser una herramienta para convocar al asesinato´, dijo Ospina.

"Escribo altamente preocupado por un aviso de Twitter que me llega informándome de una amenaza al señor Alcalde Jorge Ivan Ospina, supuestamente de mi parte, quiero dar claridad que la cuenta que está a mi nombre no se usa con regularidad y se creó exclusivamente para publicaciones del miráismo grupo al cual pertenezco desde el año 2006", apuntó Rafael Quintero, un piloto de profesión.

Sr Alcalde. Como líder de la ciudad es su deber escuchar la contraparte. Cualquiera puede ser víctima de delitos informáticos. En estos momentos nos conviene que la verdad salga a la luz y estar unidos. Usted mismo lo ha dicho.👍 https://t.co/zkHh0KE4JD — Paola Peña (@Pakunella) January 25, 2021

Aseguró que "aparentemente alguien más ha ingresado a mi cuenta y ha hecho uso indebido de ella generando publicaciones violentas que atentan contra las personas. Quiero dejar en claro que las personas que me conocen y saben que clase de persona soy, pueden dar fe de mi actuar y constatar que no soy un criminal ni tengo indicios de serlo, solicito se me escuche e investiguen que fue lo que pasó ya que no he hecho nada en contra del señor Alcalde de Cali Jorge Ivan Ospina, no tengo pendientes judiciales ni antecedentes, siempre he actuado bajo la ley y solicito mi nombre sea limpiado".



Ante la amenaza de muerte a nuestro Alcalde @JorgeIvanOspina, por parte de la oposición violenta, responderemos plantando y floreciendo nuestro Plan de Desarrollo Distrital #CaliUnidaPorLaVida — Oscar Fernando Marmolejo Roldan (@MarmolejoRoldan) January 24, 2021

En ese mismo mensaje, Quintero se declara muy preocupado por lo sucedido "y le pido a las autoridades que revisen y se den cuenta que clase de persona soy, no soy una amenaza para la sociedad y lamento mucho ese tipo de mensajes violentos que se hicieron bajo mi nombre. Por favor quedo atento y seguiré investigando lo sucedido".