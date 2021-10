Tras agarrón, abogado y Secretario de Paz en foto de reconciliación

La discusión, en plena plazoleta pública, se dio cuando el abogado Élmer Montaña acompañaba a conductores de carretillas de tracción animal en una reunión con el secretario de Paz y Cultura Ciudadana, Danis Rentería, con otro funcionario de la Alcaldía de Cali.



El alegato estuvo a punto de irse a los puños. Rentería apuntó que "Cali necesita estas acciones rápidas y sinceras de reconciliación y diálogo".



"Valoro el trato digno que los funcionarios de la alcaldía de Cali dieron a los carretilleros y carretilleras en reunión realizada hoy", escribió Montaña.



El pasado miércoles un grupo de carretilleros, que pide sustituir sus vehículos de tracción animal por carros para recolectar escombros, se reunió en la plazoleta Jairo Varela, en el centro de Cali, con el secretario de Paz y Cultura Ciudadana, Danis Rentería.



Los conductores estaban acompañados por el abogado Elmer Montaña. Sin embargo, los ánimos se caldearon cuando un funcionario que acompañaba a Renteria le pidió silencio a uno de los carretilleros porque él tenía el uso de la palabra.

Así como se hizo rápido y viral el suceso anterior, esto merece reconocimiento, Cali necesita estas acciones rápidas y sinceras de reconciliación y diálogo. Esto demuestra que con las palabras y el respeto se avanza más. #TeQueremosCali💙❤️💚 pic.twitter.com/hkbv3bcOIi — Danis Rentería (@DanisRenteria) October 29, 2021

“Tengo un orden y el uso de la palabra, por favor, silencio yo termino mi intervención", dijo el funcionario.



"No es democrático que usted diga cosas que no son ciertas. No me venga a imponer”, dijo Montaña, quien se retiró el tapabocas.



“Trátenos como ciudadanos. ¿Qué va hacer? Esto no es manera de tratar al ciudadano”, le increpó Montaña, mientras el secretario Rentería trataba de calmar los ánimos.

Felicitaciones a todos los actores del incidente y la reconciliación! Esto es grandeza y un potente mensaje de que se pueden tener diferencias pero esto jamás debe pasar al plano personal y la agresividad! Es ejemplar! — Oscar Gamboa Zúñiga (@Osgazu) October 30, 2021

La mediación de Rentería cambió cuando el abogado Montaña gritó: “Ustedes los están engañando, ustedes no merecen respeto porque son unos bandidos”.



El Secretario de Paz le exigió respeto a Montaña, mientras era sujetado por un funcionario y otra persona.



El viernes se realizó una reunión en el edificio del Centro Administrativo Municipal (CAM). Montaña, quien es candidato a la Cámara, destacó el encuentro y anotó que eso se logró "al reconocer sus justas peticiones y buscar conjuntamente una pronta solución".



Rentería anotó: "Así como se hizo rápido y viral el suceso anterior, esto merece reconocimiento, Cali necesita estas acciones rápidas y sinceras de reconciliación y diálogo. Esto demuestra que con las palabras y el respeto se avanza más. #TeQueremosCali".

