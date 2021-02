Puños y sillas rotas en pelea entre mujeres en centro comercial

Daños materiales y mujeres lesionadas dejó el incidente que se presentó en el área común de un establecimiento de comercio en la capital del Valle del Cauca.



Algunas de las protagonistas en el incidente serían empleadas de locales.

Desde la mañana del domingo empezó a circular un video de un enfrentamiento en el interior del centro comercial, en la calle Novena de Cali.



Las escenas ocurren durante la noche, al parecer, del sábado. En principio, cerca de uno de los negocios, se aprecia a dos mujeres que se enfrentan, al parecer, por una maleta, y pasan a los golpes y agarrones, mientras que se van alejando hacia una área común del establecimiento.

En redes se asegura que el pleito sería entre una empleada de un local y una cliente. Pero no hay claridad.



Algunos hombres intentan que otras mujeres no se involucren, pero al menos tres de ellas se van acercando, en medio de una algarabía. Un guarda de seguridad no alcanza a controlar a tantas personas bajo ese ambiente de exaltación.



A lo lejos se observa cómo una joven toma una silla y la arroja contra una de las contendientes. En el piso se aprecian mesas y sillas, algunas de ellas destrozadas.

En el documento no quedan claras las razones del enfrentamiento. Se conoció que las participantes en el enfrentamiento deberán pagar por los daños.



No se ha determinado si el caso será judicializado. Dos de las mujeres tendrían contusiones y laceraciones.