Machetazos a carro porque conductor no dejó limpiar vidrios

Un video sobre el incidente despertó una controversia en la capital del Valle del Cauca, donde algunos 'pares semaforizados' se convirtieron en escenarios de diferencias con los 'limpiavidrios'.



Veedurías piden a las autoridades que realicen campañas con quienes trabajan en los semáforos, para que no intimiden ni impongan su servicio en contra de la voluntad de conductores. Algunos de quienes trabajan en ese oficio dicen que no todos son agresivos y que a veces también son objeto de ofensas.



En la tarde del miércoles 17 de marzo, un carro llegó al cruce de la carrera Octava con calle 25, uno de los accesos hacia el centro y norte de Cali.



De inmediato, un joven se acercó y le echó unas gotas de agua al parabrisas. El conductor asegura que le dijo que no lo limpiara y eso lo disgustó.



“No me dejé limpiar los vidrios y me echaron un agua sucia ahí en el carro. Y el otro moreno saco la cara por ellos y le pegó un machetazo al carro”, dijo el afectado cuando llegó una patrulla motorizada de la Policía Metropolitana.

De acuerdo con el ciudadano, el daño se lo ocasionaron cuando estaba arrancando el vehículo. Un policía le preguntó sobre cómo iba a proceder y el conductor le contestó: "Que me pague el daño".



No es el primer caso de discusiones, peleas, lesionados y daños en semáforos de Cali.



En redes se empezaron a mover quejas sobre esa situación en distintos puntos de la ciudad.

La mayoría de reclamos se refiere a que los 'limpiavidrios' echan agua sobre el parabrisas, sin preguntar si se requiere el servicio.



Una conductora de automóvil dice que por seguridad viaja con los vidrios cerrados y son polarizados. En ocasiones le golpean en la ventana porque no abre.



En redes circularon pedidos para que se les instruya a preguntar antes de mojar los vidrios. También direcciones de sitios donde hay agresividad.



Varios jóvenes que trabajan en ese oficio dicen que no son todos los que actúan de ese modo y señalan que también a ellos hay conductores que los maltratan.

