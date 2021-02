La dolorosa agonía de una perrita después de un viaje terrestre

Por redes circulan los videos de los intentos por reanimar a Paris, una bulldog francesa, que fue traída desde el centro hasta el suroccidente colombiano, en un carro turbo de una empresa dedicada a ese servicio.



En las imágenes se aprecia el sufrimiento de los dueños cuando buscan salvarla. La mascota era de una pareja que la consideraba como su hija.



París, de 2 años y 3 meses, fue metida en un guacal en una encomienda a cargo de la empresa que presta servicios en el Eje Cafetero y Antioquia. El viaje era desde Medellín hasta la Terminal en Cali, en el Valle del Cauca.



El recorrido se inició durante la noche del martes y debía estar en la mañana del miércoles en su destino. La entrega fue hacia las 2:00 de la tarde.



Aparentemente, el perro estuvo todo el tiempo en el guacal. Pudo haberse afectado ante la escasa ventilación. Cuando los dueños llegaron se inició el drama al ver que el animal desfallecía y presentaba síntomas de tener dificultades para respirar.



Winston Sánchez, dueño de la perrita, dijo que era como una hija para él y su esposa. Contó que debido a que pesaba más de 10 kilos no se podía enviar por avión porque son considerados braquiocefálicos y no los pueden poner en carga.



En un servicio les dijeron que la meterían en la bodega del bus, por lo que se acudió a una empresa dedicada a la tarea. El animal llegó en un carro turbo.

"La perrita viajó en la noche y debía llegar a Cali en horas de la mañana pero no fue así, la perra la entregaron casi a las 2 de la tarde y cuando sus dueños llegaron al lugar se percataron que siempre estuvo en el guacal y sin ventilación, personal no sabía cómo actuar", escribió Camilo Chará Guevarae, fundador de Construyamos Juntos.



Cuando los dueños llegaron a recogerla, París convulsionaba. En el documento del servicio se indica que la empresa no se responsabiliza de muerte o hurto.



Hasta ahora no se conoce un informe de la transportadora.

París, una mascota adorada Foto: @camilochara

En las redes se pedían explicaciones sobre las circunstancias y las causas de la muerte del animal. "París no aguantó y murió en las manos de sus propietarios...la empresa no tenía ningún protocolo, si supuestamente manejan animales no hubo un veterinario cerca fue la familia quien tuvo que intentar reanimarla pero ningún intento dio frutos", insistió Chará.



Margarita Vela, @margaritavela, apuntó: "qué dolor. Tenemos que rotar mucho más la alerta a familias con animales de compañía, especialmente de razas braquicéfalas, para que no accedan a dejarlos viajar en bodega"



Los braquicéfalos son aquellos perros cuya cabeza tiene forma casi redonda, tráquea estrecha y fosas nasales pequeñas, por lo que podrían sufrir el síndrome del perro braquicéfalo con dificultad para respirar, obstrucción de las vías respiratorias y estertores o sonidos durante la respiración.



En la lista están los bulldog francés, pug, bull terrier, pequinés, bulldog inglés, bóxer,

beagle y boston terrier.



El pasado 13 de enero se conoció el drama de María Fernanda Echeverry por la muerte de su perro Homero en un vuelo entre Puerto Asís y el Bonilla Aragón. Ella narró que no le permitieron llevarlo en la cabina de pasajeros por políticas del vuelo.



