Juzgado se abstiene de medida de aseguramiento a firmante de paz

El Juzgado de garantías de Buga no encontró elementos probatorios para dictar el aseguramiento en proceso en el que se relaciona a Ordóñez como presunto integrante de las disidencias 'Adán Izquierdo', de las Farc.



La Fiscalía no apeló la decisión de libertad y la defensa sostuvo que se trata de un 'falso positivo' desmontado.



El sábado 4 de septiembre pasado, el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, anunció la captura de los alias 'Óscar' (Hárold Ordoñez Botero) y Elkin', de quienes aseveró son supuestos integrantes de las disidencias. Las capturas se produjeron el domingo 29 de agosto.



Anotó que alias 'Óscar' estaría presuntamente involucrado "en actividades ilícitas como narcotráfico, homicidios y extorsiones perpetradas en Tuluá, Sevilla y Bugalagrande" y que un juez le impuso medida de aseguramiento.



Afirmó que "luego de no alcanzar la curul a la que aspiraba en la Cámara de Representantes por el partido Farc (Comunes), regresó a las armas, convirtiéndose en uno de los principales articuladores de la organización".



El abogado Elmer José Montaña, defensor de Ordóñez Botero, respondió, entonces, que lo aseverado por el general Vargas no era cierto, pues el Juzgado había decretado un receso y no tomó esa decisión.



En la mañana de este lunes 6 de septiembre, la jueza Ambulante de Buga, durante cerca de una hora, adelantó un análisis de los elementos aportados por la Fiscalía ya la Defensa.



Tuvo en cuenta la descripción entregada por quienes serían testigos de una reunión en los que participaría alias 'Oscar'.



Reseñó que los testimonios hablan de una persona de tez trigueña o canela, barbado y de contextura robusta. Agregan que era una persona de cortas palabras. Se habla de un acento de una región del Cauca.



También revisó diálogos en los que piden víveres o servicios de peluquería por parte de 'Óscar', cuyo equipo de celular se reporta en zona montañosa caucana, a la que se requiere uso de carros 4x4.



La jueza determinó que los materiales aportados por la Fiscalía no permiten ubicar a Ordóñez en esa región.



Sus movimientos se centran entre Palmira y Cali, en actividades laborales, académicas y familiares. Tampoco los rasgos ni acento corresponden a su persona.



En la sentencia se sostiene que se contaminaron los procesos, cuando se les expusieron fotografías antes del reconocimiento, una herramienta de investigación que debe atenerse al Código de Procedimiento Penal.



Uno de los testimonios es aportado por un docente, director de la tesis que adelanta Ordóñez en una universidad local, quien asegura haber estado con él en tareas académicas.



El proceso se mantiene ante el juzgado de Conocimiento. La funcionaria no se pronunció sobre el pedido de la defensa en el sentido de tratarse de un 'falso positivo' porque no es de su competencia.



Se abstuvo de medida de aseguramiento y dictó la libertad de Ordóñez.



El abogado Montaña sostuvo que en el proceso de reconocimiento Ordóñez se les pareció por la cejas y la nariz a otro hombre.



Según Montaña, los registros que proporciona Google de los movimientos del teléfono móvil de su cliente durante los días en que alias 'Óscar' habría cometido los referidos crímenes, demuestran que se encontraba trabajando como contratista de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación del Valle, y adelantaba estudios de maestría.

