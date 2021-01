Director del Dagma se fue bajo la polémica con el Alcalde de Cali

A través de redes sociales, Calderón aseguró que renunció y que, en un arranque de soberbia, fue declarado insubsistente por el mandatario local. El mensaje suscitó comentarios en distintos sentidos.



El funcionario saldrá a responder una decisión de suspensión dictada, en primera instancia, por la Personería.



"Hoy presenté mi renuncia a mi cargo como director del Dagma. Los caminos estaban cerrados y sin garantías. No obstante, posterior a esto y sin necesidad, el alcalde Ospina en un arranque de soberbia, propia de su irascible carácter, me declara insubsistente. Y de manera paradógica, es precisamente él quien reclama una Cali Unida por la Vida, mientras maltrata a parte de su gabinete. No tiene autoridad moral para reivindicar el diálogo y las buena maneras", escribió Calderón.



A través de redes, el Alcalde apuntó: Continuamos nuestro proceso de transformación y consolidación. A las responsabilidades que asumirá @msantapalacios

desde Desarrollo Económico , se sumará en la dirección del Dagma la ingeniera Francy Restrepo. Gracias al Dr. @CarlosECaldero por sus aportes y esfuerzo".

Calderón Llantén, doctor en Biología y especialista en química del Medio Ambiente, también anotó en redes: "La Vida te da sorpresas, sorpresas te da la Vida. Ay Dios!..."Siempre tendremos pruebas de resiliencia, siempre saldrá el sol".

A fines de junio, Calderón fue declarado positivo para covid-19 y se ordenó aislamiento de quienes estaban en su cerco epidemiológico. Según medios y redes, el Alcalde estuvo molesto porque funcionarios no le avisaron que tenían síntomas.



Calderón volvió a su cargo hasta esta salida del cargo. El mensaje del exdirector del Dagma levantó su controversia. Unos acompañaron las críticas al gobernanet y otros criticaron al funcionario saliente.



Calderón saldrá a defender su gestión ante la Personería que el 13 de enero, en primera instancia, le dictó suspensión por presuntas omisiones a los principios de contratación estatal. Se hace referencia a un contrato directo para definir un contratista del servicio de transporte terrestre automotor especial para realizar el traslado de funcionarios, contratistas, herramientas, insumos y especímenes para realizar las labores operativas del Dagma, en especial las requeridas dentro de la urgencia manifiesta declarada para conjurar la pandemia originada por el covid-19.